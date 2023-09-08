Алекса Аврамович о выходе в финал ЧМ-2023: «Лучший день в моей жизни после свадьбы»

Теги сборная Сербии сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Алекса Аврамович Баскетбол

Защитник сборной Сербии Алекса Аврамович не смог сдержать эмоций после победы над Канадой (95:86) и выхода в финал чемпионата мира.

«Мы уже достигли своей цели, но всегда есть что-то еще. Мы всегда голодны до побед, силы еще остались, и мы отдадим все, что у нас есть, против США... или Германии. Простите, простите.

Это лучший день в моей жизни после свадьбы с моей женой Теодорой, я передам ей «привет». Брак превыше всего, семья превыше всего, но это действительно великий день. Без Бога мы ничего не можем сделать. Если ты живешь с Богом, то тебе ничего не страшно. Это самая важная игра в моей жизни», – сказал Аврамович.

Аврамович отметился 10 очками при 3 из 5 с игры.

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