Алекса Аврамович о выходе в финал ЧМ-2023: «Лучший день в моей жизни после свадьбы»

Защитник сборной Сербии Алекса Аврамович не смог сдержать эмоций после победы над Канадой (95:86) и выхода в финал чемпионата мира.

«Мы уже достигли своей цели, но всегда есть что-то еще. Мы всегда голодны до побед, силы еще остались, и мы отдадим все, что у нас есть, против США... или Германии. Простите, простите.

Это лучший день в моей жизни после свадьбы с моей женой Теодорой, я передам ей «привет». Брак превыше всего, семья превыше всего, но это действительно великий день. Без Бога мы ничего не можем сделать. Если ты живешь с Богом, то тебе ничего не страшно. Это самая важная игра в моей жизни», – сказал Аврамович.

Аврамович отметился 10 очками при 3 из 5 с игры.

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