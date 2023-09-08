Алекса Аврамович: «У Канады есть игроки Матча звезд, но мы – Сербия. Играли за нашего брата Симанича»

Теги сборная Сербии сборная Канады Бориша Симанич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Алекса Аврамович Баскетбол

Защитник сборной Сербии Алекса Аврамович эмоционально прокомментировал итоги победного полуфинала ЧМ-2023 с Канадой (95:86).

«Бориша Симанич снова сделал для нас важное послание. Мы отдали все свои силы. У Канады есть игроки Матча звезд, но мы – Сербия.

Мы показали, что значит бороться за свою страну, что значит бороться за семьи, крестных отцов, товарищей по команде, за цвета национальной сборной. Мы боролись за нашего брата Боришу. Извините, что я так эмоционален.

Никто из нас не чувствует усталости. Пусть мы и отдали все силы. Вы все знаете, что случилось с нами в матче с Суданом, безобидная ситуация могла обернуться трагедией. Мы действительно сплотились после послания Симанича, это было мотивацией для всех нас. И у нас еще осталась энергия», – со слезами на глазах произнес Аврамович.

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1 комментарий

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TFP_Sports
И за Йокича, который все лето не просыхает
+4
0
+4
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