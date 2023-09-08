Защитник сборной Сербии Алекса Аврамович эмоционально прокомментировал итоги победного полуфинала ЧМ-2023 с Канадой (95:86).

«Бориша Симанич снова сделал для нас важное послание. Мы отдали все свои силы. У Канады есть игроки Матча звезд, но мы – Сербия.

Мы показали, что значит бороться за свою страну, что значит бороться за семьи, крестных отцов, товарищей по команде, за цвета национальной сборной. Мы боролись за нашего брата Боришу. Извините, что я так эмоционален.

Никто из нас не чувствует усталости. Пусть мы и отдали все силы. Вы все знаете, что случилось с нами в матче с Суданом, безобидная ситуация могла обернуться трагедией. Мы действительно сплотились после послания Симанича, это было мотивацией для всех нас. И у нас еще осталась энергия», – со слезами на глазах произнес Аврамович.

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