Никола Милутинов: «Чтобы играть против Канады, каждый должен выкладываться, играть выше своих возможностей»

Теги сборная Сербии сборная Канады Никола Милутинов Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Центровой сборной Сербии Никола Милутинов после победы над Канадой (95:86) рассказал, как команде удалось остановить их лучшего игрока в лице Шэя Гилджес-Александера.

Защитник «Тандер» набрал 15 очков и совершил лишь 8 бросков с игры, реализовав 4 из них.

«Это должна быть командная работа, работа пяти игроков; вы не можете оставлять его один на один. Он потрясающий игрок. Мы знали, что Шэй будет набирать свои очки, просто нужно было заставить его много работать за каждое очко, и сегодня мы это сделали.

Знал, что мне нужно делать, но командные усилия сегодня были на высшем уровне. Чтобы играть против Канады, выкладываться должен каждый, играть выше своих возможностей, и сегодняшняя игра была именно такой», – сказал Милутинов.

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