Барселона примет «Финал четырех» Евролиги в 2025 году

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Баскетбол

«Финал четырех» Евролиги-2024/25 пройдет в Барселоне, сообщает испанский журналист Марк Мундет.

В декабре прошлого года Евролига официально отдала «Финал четырех» 2023 года Каунасу, а «Финал четырех» 2024 года — Берлину.

В Литве решающий турнир сезона-2023/24 завершился победой «Реала» над «Олимпиакосом» в финале. «Монако» занял третье место, обыграв «Барселону» в матче за бронзу.

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1 комментарий

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stepan_toporov@mail.ru
Там же сарай, а не современный дворец...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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