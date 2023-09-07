Барселона примет «Финал четырех» Евролиги в 2025 году

«Финал четырех» Евролиги-2024/25 пройдет в Барселоне, сообщает испанский журналист Марк Мундет.

В декабре прошлого года официально отдала «Финал четырех» 2023 года Каунасу, а «Финал четырех» 2024 года — Берлину.

В Литве решающий турнир сезона-2023/24 завершился победой «Реала» над «Олимпиакосом» в финале. «Монако» занял третье место, обыграв «Барселону» в матче за бронзу.

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