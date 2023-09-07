Мирослав Радулица официально перешел в «Марусси»

« » официально объявил о переходе центрового (35 лет, 213 см). Соглашение рассчитано на один сезон.

Бигмэн пополнил состав «Црвены Звезды» прошлым летом, выиграл внутренний чемпионат и кубок, но сыграл всего восемь матчей в Евролиге и Адриатической лиге.

На этой неделе сербский гранд расторг контракт с Радулицей.

За свою карьеру в составе сборной Сербии Радулица завоевал три серебряные медали: на Евробаскете-2009, чемпионате мира-2014 и Олимпийских играх-2016.

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге