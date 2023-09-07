Мирослав Радулица официально перешел в «Марусси»

Теги переходы чемпионат Греции Марусси Мирослав Радулица Баскетбол

«Марусси» официально объявил о переходе центрового Мирослава Радулицы (35 лет, 213 см). Соглашение рассчитано на один сезон.

Бигмэн пополнил состав «Црвены Звезды» прошлым летом, выиграл внутренний чемпионат и кубок, но сыграл всего восемь матчей в Евролиге и Адриатической лиге.

На этой неделе сербский гранд расторг контракт с Радулицей.

За свою карьеру в составе сборной Сербии Радулица завоевал три серебряные медали: на Евробаскете-2009, чемпионате мира-2014 и Олимпийских играх-2016.

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