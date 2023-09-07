Секу Думбуя продолжит карьеру в «Марусси»

Бывший форвард «Детройта» (22 года, 203 см) продолжит карьеру в греческом « », сообщает журналист Sportal Христос Цалтас со ссылкой на источник.

Француз был выбран «Детройтом» под 15-м номером драфта 2019 года и провел за команду два сезона, набирая 5,6 очка и 2,8 подбора в среднем за матч. В сезоне-2021/22 Думбуя сыграл два матча за «Лейкерс».

Прошлый сезон форвард провел в G-лиге, где помог «Делавэру» завоевать чемпионский титул.

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