Мирослав Радулица ведет переговоры с «Марусси»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS чемпионат Греции Марусси Мирослав Радулица Баскетбол

Греческий «Марусси» ведет активные переговоры с центровым Мирославом Радулицей (35 лет, 213 см).

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» заинтересована в расторжении контракта с Радулицей. Бывший центровой НБА стал единственным игроком белградской команды, который в это межсезонье не прошел медобследование.

Радулица перешел в сербский клуб в сентябре прошлого года, подписав 2-летний контракт. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 5 матчах Адриатической лиги, проводя на площадке по 7 минут.

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