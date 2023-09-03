Мирослав Радулица ведет переговоры с «Марусси»

Греческий « » ведет активные переговоры с центровым Мирославом Радулицей (35 лет, 213 см).

Ранее сообщалось, что « » заинтересована в расторжении контракта с Радулицей. Бывший центровой НБА стал единственным игроком белградской команды, который в это межсезонье не прошел медобследование.

Радулица перешел в сербский клуб в сентябре прошлого года, подписав 2-летний контракт. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 5 матчах Адриатической лиги, проводя на площадке по 7 минут.

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