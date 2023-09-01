Бывший игрок сборной Франции Людовик Вати, который в 2013 году был вынужден прервать профессиональную карьеру из-за сердечно-сосудистого заболевания, скончался, объявила Федерация баскетбола Франции.

«С глубокой печалью игроки сборной Франции и персонал команды узнали о смерти Людовика Вати в возрасте 34 лет», – говорится в пресс-релизе ФБФ.

Вати был погружен в искусственную кому после сердечного приступа, случившегося во вторник во время тренировки с его любительским клубом из французской Тулузы. В пятницу, 1 сентября, он скончался.

«Как и все остальные игроки сборной Франции, я был особенно потрясен, узнав эту ужасную новость. Людовик, как и Николя Батум, был незаменимым игроком в поколении 88-го года, которое ознаменовало собой историю французского баскетбола», – комментирует президент федерации Жан-Пьер Сюта, цитируемый в пресс-релизе.

Бывший форвард «Гравелин-Дюнкерка» и «Орлеана» был вынужден прекратить профессиональную карьеру баскетболиста в возрасте 24 лет после обнаружения болезни сердца, несовместимой с занятиями спортом.

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