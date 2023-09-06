Форвард Пи Джей Вашингтон остался в « », стороны продлили контракт на 3 года и 48 миллионов долларов.

Во вторник Вашингтон и генменеджер «Хорнетс» провели пресс-конференцию, посвященную заключению сделки.

Вашингтон: Точно могу сказать, что всегда хотел продлить контракт и остаться в «Шарлотт»...

Капчак прервал игрока: «Твои агенты говорили другое. Я впервые об этом слышу».

Баскетболист и журналисты долго смеялись после этой реплики управленца.

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