«Твои агенты говорили другое». Капчак ответил Вашингтону, который сказал, что всегда хотел продлить контракт с «Хорнетс»

Теги Шарлотт НБА Митч Капчак Пи Джей Вашингтон Баскетбол

Форвард Пи Джей Вашингтон остался в «Шарлотт», стороны продлили контракт на 3 года и 48 миллионов долларов.

Во вторник Вашингтон и генменеджер «Хорнетс» Митч Капчак провели пресс-конференцию, посвященную заключению сделки.

Вашингтон: Точно могу сказать, что всегда хотел продлить контракт и остаться в «Шарлотт»...

Капчак прервал игрока: «Твои агенты говорили другое. Я впервые об этом слышу».

Баскетболист и журналисты долго смеялись после этой реплики управленца.

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1 комментарий

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carmelo hot sause
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+4
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