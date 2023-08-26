Пи Джей Вашингтон остался в «Шарлотт». Контракт на 3 года и 48 млн

Ограниченно свободный агент (24 года, 201 см) договорился с «Шарлотт» о новом трехлетнем контракте на 48 миллионов долларов.

Форвард провел за «Хорнетс» четыре сезона. В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 он набирал в среднем 15,7 очка и 4,9 подбора при 44,4% с игры и 34,8% из-за дуги.

Вашингтон оставался последним ограниченно свободным агентом в лиге.

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю