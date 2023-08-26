Пи Джей Вашингтон остался в «Шарлотт». Контракт на 3 года и 48 млн

Теги переходы Шарлотт НБА Пи Джей Вашингтон Баскетбол

Ограниченно свободный агент Пи Джей Вашингтон (24 года, 201 см) договорился с «Шарлотт» о новом трехлетнем контракте на 48 миллионов долларов.

Форвард провел за «Хорнетс» четыре сезона. В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 он набирал в среднем 15,7 очка и 4,9 подбора при 44,4% с игры и 34,8% из-за дуги.

Вашингтон оставался последним ограниченно свободным агентом в лиге.

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю

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5 комментариев

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j-rich
Впервые за много лет Хорнетс выдали адекватный контракт) в памяти всплывают Бийомбо и Хэйворд
+4
-1
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Max81
Ответ j-rich
Впервые за много лет Хорнетс выдали адекватный контракт) в памяти всплывают Бийомбо и Хэйворд
Еще и контракт Батюма надо отметить.
+2
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+2
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Max81
Стоило Джордану уйти стали давать адекватные контракты
+2
-1
+1
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Tima_Milan
Пи Джей Шарлотт остался в «Вашингтон»
0
0
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