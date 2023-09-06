Физиотерапевт сборной Доминиканской республики умер во время возвращения домой с ЧМ-2023

Теги происшествия сборная Доминиканской республики Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Физиотерапевт сборной Доминиканской республики Бладимир Регаладо умер во время возвращения домой с Филиппин, где команда участвовала в ЧМ-2023.

У Регаладо случилась внезапная остановка сердца.

Доминиканская республика завершила турнир на 14-м месте.

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Фото: ФИБА

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1 комментарий

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A&G 1993
R.i.p
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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