Физиотерапевт сборной Доминиканской республики умер во время возвращения домой с ЧМ-2023
Физиотерапевт сборной Доминиканской республики Бладимир Регаладо умер во время возвращения домой с Филиппин, где команда участвовала в ЧМ-2023.
У Регаладо случилась внезапная остановка сердца.
Доминиканская республика завершила турнир на 14-м месте.
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Фото: ФИБА
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