Физиотерапевт сборной Доминиканской республики умер во время возвращения домой с ЧМ-2023

Физиотерапевт сборной Доминиканской республики Бладимир Регаладо умер во время возвращения домой с Филиппин, где команда участвовала в ЧМ-2023.

У Регаладо случилась внезапная остановка сердца.

Доминиканская республика завершила турнир на 14-м месте.

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Фото: ФИБА