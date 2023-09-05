Владимир Гомельский о матче Италия – США: «Если американцы будут валять дурака, то могут и вылететь»

Известный комментатор и эксперт оценил расклад сил в паре 1/4 финала ЧМ-2023 США – Италия.

«Удивлен, как тренеру итальянцев , человеку самому очень эмоциональному, удалось южные эмоции перевести в нормальную, очень высокую мотивацию на каждый матч. Наверное, здесь надо сказать о ветеранах. Ни Николо Мелли, ни Луиджи Датоме не являются самыми результативными игроками сборной Италии, но их настрой, их лидерские качества позволяют проявить себя и остальным. Для меня, например, приятным сюрпризом стала игра Марко Спиццу.

Если американцы будут валять дурака, как они это делали с Литвой, они могут и вылететь. Но тренерский штаб сборной США уж больно сильный. И если они располагают каким‑то влиянием на своих молодых звезд, они должны их настроить. К тому же у американцев, в кого пальцем ни ткни, каждый может принести двадцать и больше очков, и поди его удержи. Думаю, что американцы здесь все же выиграют», – считает Гомельский.

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