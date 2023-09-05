ЦСКА подписал договор о сотрудничестве с сервисом Okko

Сервис Okko и подписали договор о сотрудничестве.

Согласно контракту, Okko станет домашней платформой для видеоконтента ЦСКА. Все видео, представленные на площадках команды, будут доступны в Okko. Сервис предложит болельщикам и эксклюзивный контент, связанный с московским клубом.

Сотрудничество также предполагает взаимные привилегии для болельщиков ЦСКА и пользователей Okko в рамках билетной программы, подписок и других направлений.

Партнерство начнется 6 сентября, когда Okko покажет матчи ЦСКА на турнире в честь 50-летия клуба «Игокеа» в Республике Сербской.

Руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа прокомментировал заключение сделки.

«Мы активно развиваем спортивное направление, считая его своим конкурентным преимуществом. В Okko можно смотреть все легальные спортивные трансляции, доступные в России, и я особенно рад тому, что баскетбол в Okko пополнится контентом ЦСКА, одного из ключевых российских клубов. Теперь болельщики ЦСКА смогут с удобством следить за жизнью команды в Okko, а также смотреть Евролигу и Еврокубок по специальным условиям и получать другие привилегии от сервиса», – заявил Манжа.

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