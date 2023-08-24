«Сирена была сумасшедшей». Участники чемпионата мира, живущие на Окинаве, проснулись в 4 часа утра из-за выпущенной Северной Кореей ракеты

Теги происшествия сборная Словении НБА сборная Грузии сборная Венесуэлы сборная Кабо-Верде Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

За день до старта чемпионата мира-2023 команды, базирующиеся на Окинаве, Япония, проснулись в 4 часа утра от сигнала об экстренной эвакуации, вызванного запуском ракеты из Северной Кореи.

Этот запуск заставил жителей Окинавы, самой южной префектуры, незамедлительно искать укрытия. Примерно через 20 минут японское правительство сообщило всем, что ракета ушла в сторону.

Лидер сборной Словении Лука Дончич признался, что поспать не удалось.

«Все отлично, за исключением того, что я не выспался прошлой ночью из-за сигнала тревоги. Сирена была какой-то сумасшедшей. Увидел новость, что летит ракета, и немного испугался», – сказал разыгрывающий «Далласа» на пресс-конференции.

В группу F Словения попала также с Венесуэлой, Грузией и Кабо-Верде.

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2 комментария

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Agent Smith
Я сначала подумал, что речь о Сирене Уильямс😁🥎
+20
-2
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razval
Ответ Agent Smith
Я сначала подумал, что речь о Сирене Уильямс😁🥎
Я тоже, но потом причитался…она же не сИрена, а СЕрена!)
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