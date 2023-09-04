Джеремайя Хилл: «Мы уже неплохо сыгрались. Нам просто нужно немного времени, и все будет хорошо»

Новичок «Руны» Джеремайя Хилл рассказал, как проходит подготовка команды к предстоящему сезону лиги ВТБ.

– Вы сыграли два матча в Турции. Что получалось, а над чем нужно поработать?

– Думаю, мы уже неплохо сыгрались. Учитывая, что команда собралась вместе дней пять назад. Со временем, к концу предсезонных сборов, мы будем понимать, кому что нравится и не нравится, как максимально эффективно задействовать каждого. Нам просто нужно немного времени, и все будет хорошо.

– Насколько ты сейчас готов физически и что можешь сказать о командной «химии»?

– Это мой третий тренировочный сбор за лето, так что физически я в порядке. Что касается командной «химии», мы все еще работаем над этим. Но с каждым днем все становится лучше, мы все ближе и ближе.

– Сегодня у тебя день рождения. Как будешь праздновать?

– Я буду играть в Play Station. Только так (улыбается).

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