18 очков и 12 подборов Майка Тоби помогли Словении справиться с Австралией
Центровой сборной Словении Майк Тоби был признан самым ценным игроком победного матча против Австралии (91:81).
Тоби за 29 минут на паркете отметился 18 очками, 12 подборами, 5 передачами и перехватом.
Бигмэн реализовал 8 из 10 с игры и 1 из 2 с линии.
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