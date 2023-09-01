18 очков и 12 подборов Майка Тоби помогли Словении справиться с Австралией

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Центровой сборной Словении Майк Тоби был признан самым ценным игроком победного матча против Австралии (91:81).

Тоби за 29 минут на паркете отметился 18 очками, 12 подборами, 5 передачами и перехватом.

Бигмэн реализовал 8 из 10 с игры и 1 из 2 с линии.

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