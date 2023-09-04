Лавар Болл продвигает новую обувь семейного бренда

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Знаменитый Лавар Болл снова привлек к себе внимание.

Отец игроков НБА Ламело и Лонзо Боллов продвигает новую обувь семейного бренда Big Baller Brand.

«Да, вы их видели! Все верно, эти те самые BBB.

Атмосфера накаляется. Вам нужна эта футболка с надписью «Величие требует мужества» (игра слов, «Greatness takes balls» отсылает к фамилии и бренду Лавара – Sports.ru) Посмотрите на эту красоту. Если вы следуете моде, то забирайте ее. Ну а обувь скоро будет в продаже!» – произнес 55-летний Лавар Болл.

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8 комментариев

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wc88gnr2tn
Ему нужно брендированные костыли выпускать
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victan
"Забахал папа Лонзоши новые калоши; новые. блестящие, жаль ненастоящие"
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Сергей Киселев
Слоган "Колени - ничто, понты - всё!"
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Сергей Пузанков
Даже не знаю, что смешнее: эти боты, или то, что у Адидас уже есть похожее...
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Abdulla
http://traditionalshoes.com/wp-content/uploads/2016/02/15-klompi.jpg - всё уже придумано 800 лет назад в Голландии (кломпены или кломпы), так что у Лавара просто жалкая пародия!
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Андрей Садовников
Если Greatness takes balls это про мужество, то basketball это корзина для мужества
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DiffusedLight
Ответ wc88gnr2tn
Ему нужно брендированные костыли выпускать
Воу воу Лонзо доказал Эй Смиту, что сам может встать со стула! Не надо так...
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