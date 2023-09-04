Знаменитый Лавар Болл снова привлек к себе внимание.

Отец игроков НБА Ламело и Лонзо Боллов продвигает новую обувь семейного бренда Big Baller Brand.

«Да, вы их видели! Все верно, эти те самые BBB.

Атмосфера накаляется. Вам нужна эта футболка с надписью «Величие требует мужества» (игра слов, «Greatness takes balls» отсылает к фамилии и бренду Лавара – Sports.ru) Посмотрите на эту красоту. Если вы следуете моде, то забирайте ее. Ну а обувь скоро будет в продаже!» – произнес 55-летний Лавар Болл.

В сети обратили внимание на то, что дизайн новинки сильно напоминает о модели Yeezy Foam Runner от Adidas.

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