«Зенит» назначил Бастьена Кадо на должность тренера по индивидуальной подготовке

Теги Зенит Николя Батюм Единая лига ВТБ Руди Гобер Виктор Вембаньяма Баскетбол

Французский тренер по индивидуальной подготовке игроков Бастьен Кадо присоединился к основной команде «Зенита».

Кадо будет лично работать с игроками сине-бело-голубых – как с баскетболистами основы, так и с лучшими игроками академии баскетбола «Зенит».

Последний сезон Кадо провел в качестве ассистента главного тренера и тренера по развитию игроков в новозеландском клубе «Нью-Зиланд Брейкерс», а до этого два года развивал игроков во французском «Париже».

Среди баскетболистов, с которыми Кадо работал индивидуально: Руди Гобер, Виктор Вембаньяма, Николя Батюм, Тео Маледон, Франк Ниликина, Кевин Серафин и экс-защитник «Зенита» Эндрю Альбиси.

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