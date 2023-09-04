«Зенит» назначил Бастьена Кадо на должность тренера по индивидуальной подготовке

Французский тренер по индивидуальной подготовке игроков Бастьен Кадо присоединился к основной команде «Зенита».

Кадо будет лично работать с игроками сине-бело-голубых – как с баскетболистами основы, так и с лучшими игроками академии баскетбола «Зенит».

Последний сезон Кадо провел в качестве ассистента главного тренера и тренера по развитию игроков в новозеландском клубе «Нью-Зиланд Брейкерс», а до этого два года развивал игроков во французском «Париже».

Среди баскетболистов, с которыми Кадо работал индивидуально: , , , Тео Маледон, Франк Ниликина, Кевин Серафин и экс-защитник « » Эндрю Альбиси.

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