Легкий форвард «Атланты» Джейлен Джонсон рассказал о том, какой пример ему показал звездный игрок « » , вместе с которым он тренировался этим летом.

«Еще до тренировок я наблюдал за тем, что он делает, как готовится. После появления в зале он максимально сосредоточен. После всех необходимых процедур Леброн приступает к работе. Если мы говорим о выполнении упражнений, то лучший в зале. Все делается точно и правильно. Даже если что-то пошло не так, скажем, он промахнулся, то он возвращается и все исправляет», – заявил Джонсон.

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