Джейлен Джонсон о тренировках с Леброном: «Он максимально сосредоточен. Он лучший в зале»

Теги Атланта Леброн Джеймс Лейкерс НБА Джейлен Джонсон Баскетбол

Легкий форвард «Атланты» Джейлен Джонсон рассказал о том, какой пример ему показал звездный игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс, вместе с которым он тренировался этим летом.

«Еще до тренировок я наблюдал за тем, что он делает, как готовится. После появления в зале он максимально сосредоточен. После всех необходимых процедур Леброн приступает к работе. Если мы говорим о выполнении упражнений, то лучший в зале. Все делается точно и правильно. Даже если что-то пошло не так, скажем, он промахнулся, то он возвращается и все исправляет», – заявил Джонсон.

38-летний Джеймс готовится провести 21-й сезон в НБА.

«Зовите меня Баскетболмэном». Правила жизни Леброна Джеймса

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2 комментария

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Tim Timson
лучший в зале. вот и поделили корону)
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morozovvasya
Ну, ЛеБрон то в зале хотя бы тренируется (респект!), а Зайон предпочитает не отлучаться от кухни и тренируется там))
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