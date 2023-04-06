Журналист Сэм Эсфандиари отметил, что «Лейкерс» провели меньше всех сдвоенных матчей в НБА. Ранее Леброн жаловался на плотность расписания

Теги Атланта Леброн Джеймс Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Финикс Торонто НБА Баскетбол

Журналист Сэм Эсфандиари отметил, что «Лейкерс» в текущем сезоне провели меньше всех в Лиге сдвоенных матчей. Ранее Леброн Джеймс назвал плотность расписания одной из причин поражения от «Клипперс» (118:125).

«Озерники» провели лишь 12 сдвоенных матчей в сезоне – меньше всех в лиге. Четыре из них были даже без смены локации – в Сан-Антонио, Нью-Йорке и дважды в Лос-Анджелесе. «Клипперс» больше всех – 15.

Также, «Лейкерс» 18 раз играли против оппонентов, проводящих два матча за два дня – больше всех в НБА (вместе с «Атлантой» и «Торонто»). К примеру, «Уорриорз» провели лишь десять таких встреч.

Не менее интересно, что «озерники» являются единоличным лидером по количеству игр с командами, проводящими бэк-ту-бэк на выезде – 15 матчей. У «Атланты», «Торонто» и «Финикса», стоящих вторыми, таких встреч было лишь 11.

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8 комментариев

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dan6757@yandex.ru
Не удивлен. судьи больше всего штрафных дают, меньше всего фолов. б2б тоже меньше всего.
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8gys799mjk
Ответ Misunderstood
Совпадение?)
Не думаю)
+1
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+1
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Vanila Panda
нормально. уже новости высассыаются из комментов на реддите, кайф
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-3
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Данил Ильинский
и даже так еле-еле до по дотянули
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Егор Никитин
главному активу НБА вообще не должны были назначать сдвоенные матчи, так теперь еще и в плейофф не пропускают
+4
0
+4
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armageddon123456
Вообще, Дед не жаловался на сдвоенные матчи в принципе. Он говорил о конкретном случае и о конкретном матче. Провести 4 матча подряд на выезде, и закончить выезд бек-ту-беком с менее чем 20 часами на восстановление - тяжело. Особенно с учётом того что матч с Ютой был закончен в овертайме
+5
-1
+4
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Misunderstood
Совпадение?)
+7
0
+7
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фанат баскетбола
пенсионные льготы
+10
0
+10
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