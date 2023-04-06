Журналист Сэм Эсфандиари отметил, что «Лейкерс» провели меньше всех сдвоенных матчей в НБА. Ранее Леброн жаловался на плотность расписания

Журналист Сэм Эсфандиари отметил, что «Лейкерс» в текущем сезоне провели меньше всех в Лиге сдвоенных матчей. Ранее Леброн назвал плотность расписания одной из причин поражения от «Клипперс» (118:125).

«Озерники» провели лишь 12 сдвоенных матчей в сезоне – меньше всех в лиге. Четыре из них были даже без смены локации – в Сан-Антонио, Нью-Йорке и дважды в Лос-Анджелесе. « » больше всех – 15.

Также, « » 18 раз играли против оппонентов, проводящих два матча за два дня – больше всех в (вместе с «Атлантой» и « »). К примеру, «Уорриорз» провели лишь десять таких встреч.

Не менее интересно, что «озерники» являются единоличным лидером по количеству игр с командами, проводящими бэк-ту-бэк на выезде – 15 матчей. У «Атланты», «Торонто» и «Финикса», стоящих вторыми, таких встреч было лишь 11.

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри

В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР