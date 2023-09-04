Шэй Гилджес-Александер о попадании Канады на Олимпиаду: «Мы стали частью истории»

Теги сборная Испании сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Лидер сборной Канады Шэй Гилджес-Александер прокомментировал победу над Испанией (88:85) и выход команды в 1/4 финала ЧМ-2023, который принес канадцам путевку на Олимпийские игры в Париже.

«Мы стали частью истории. Сложно описать это словами. Так много людей работали над этим, мы хотим поблагодарить их. Мы играем помимо прочего и за них, так что продолжим представлять их на турнире.

Игра с испанцами была очень высокого уровня. Очень качественный баскетбол. Было сложно. Соперник отлично смотрелся, с самого начала и до финальной сирены. У них отличная команда, отдаем должное. Наверное, мы просто хотели этого немного больше. Знали, что стоит на кону, хотели добиться поставленной цели», – заявил игрок «Оклахомы».

Гилджес-Александер набрал 30 очков и 7 передач.

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