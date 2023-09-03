Тони Кукоч о сравнениях с Лукой Дончичем: «Когда я выступал в Европе, я играл именно так»

Теги Чикаго Даллас НБА Скотти Пиппен Тони Кукоч Лука Дончич Баскетбол

Трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго» и член Зала славы Тони Кукоч в недавнем интервью журналисту Брэндону Робинсону сказал, что сравнения Луки ДончичаДаллас») с ним совершенно справедливы.

«Да, именно так я и играл. Когда я выступал в Европе, я играл именно так.

Когда я перешел в «Буллс», очевидно, что эта позиция была так или иначе занята Скотти Пиппеном», – сказал хорватский форвард.

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22 комментария

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Maturmalai
Ответ Tim Timson
по мне на мяче Кукоч был гораздо меньше и скорее был снайпером и шутером. Лука же все время возится с мячом. даже интересно как Кайри будет отнимать его)
Дриблингом и пасом от отлично владел, хорошо ходил в проходы. Был настоящий универсал. Если не запомнился в Чикаго таким как Лука на мяче, то это потому, что там мяч много держали Эмжей и Пип. Тони так и говорит.
Но может быть ты в Европе его много видел.
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mitch
Ответ ты не прав
А вот когда он стал главным игроком команды, то мы увидели 25% побед за сезон, провал в филе и позор в атланте там, очевидно, тоже кто то мешал Кукоч был недооценен в чикаго, особенно когда Пипен лечился, а Родман превратился в полено, но сейчас какой то смех, что люди его сравнивают с игроками, которые на голову выше Это еще со времен возвышения на фоне Дирка бесит
Кукоч времен Филы и тем более Атланты, был уже старым. Напомню, что Кукоч играл еще на Олимпиаде 88 года!
В Чикаго (после ухода всех звезд) он провел индивидуально очень солидный сезон, но состав той команды был еще хуже, чем у Джордана в Вашингтоне.
В свой дебютный сезон в Чикаго (когда Джордан играл в бейсбол) Кукоч сразу вписался в очень сильную команду и не редко именно ему (а не Пиппену) Фил Джексон отводил решающие броски.
Кукоч, однозначно лучший европейский игрок НБА в 90-е.
+12
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vaslover
Ответ mitch
Кукоч времен Филы и тем более Атланты, был уже старым. Напомню, что Кукоч играл еще на Олимпиаде 88 года! В Чикаго (после ухода всех звезд) он провел индивидуально очень солидный сезон, но состав той команды был еще хуже, чем у Джордана в Вашингтоне. В свой дебютный сезон в Чикаго (когда Джордан играл в бейсбол) Кукоч сразу вписался в очень сильную команду и не редко именно ему (а не Пиппену) Фил Джексон отводил решающие броски. Кукоч, однозначно лучший европейский игрок НБА в 90-е.
Детлеф Шремпф покруче имел индивидуальную карьеру в НБА в 90-е годы, у немца ни много ни мало три участия в МВЗ НБА, в то время когда это было ещё ооооочень престижно. Это же касается и голландца Рика Смитса, он тоже провел блестящую карьеру в плане статы в НБА. Кукоч просто в отличии от немца и голландца имел ещё блестящую международную карьеру.
P.s. Самое забавное, Шремпф не участвовал в победном для немцев Евробаскете 1993-го года, хотя за год до Евробаскета участвовал на Олимпиаде.
+10
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quznez
Ответ Maturmalai
Дриблингом и пасом от отлично владел, хорошо ходил в проходы. Был настоящий универсал. Если не запомнился в Чикаго таким как Лука на мяче, то это потому, что там мяч много держали Эмжей и Пип. Тони так и говорит. Но может быть ты в Европе его много видел.
за Бенеттон нормально наваливал, за два сезона 20-5-5 делал. кстати участвовал в u16 и это он только в 15 лет в баскет играть начал. вот это ресурс у пацана был. 🤘
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vaslover
Ответ mitch
Кукоч играл в лучшей команде 90-ых (если не лучшей команде в истории НБА), в то время как Шремф и Рик Смитс играли в командах уровня плей-офф, но не более. Быть на ведущих ролях в такой команде архи сложно (к примеру в 96-ом Джордан провел свою самую слабую финальную серию и именно Кукоч в сложные моменты тянул команду в том финале). И европейская карьера Кукоча только подтверждает, что в НБА он попал не в качестве темной лошадки, а в качестве главной звезды Европы. Если не ошибаюсь, что Шремф и Смитс попали в НБА через колледж. Если это так, то их и европейцами можно назвать с большой натяжкой.
Тем не менее, в первый сезон Кукоча в НБА Джордана не было, Кукоч набирал 10 очков в регулярке и 9 в плей-офф. Помню тот его дебютный сезон, признаться ожидал большего, он ведь приехал в качестве лучшего игрока Европы, там правда были несколько игр где он забивал баззеры в концовках, и вообще Джексон ему немало доверял решать в клатчах, особенно во второй сезон (когда Джордан вернулся в марте 1995-го года). Но запомнились именно такие вот нюансы, поэтому категорично назвать его лучшим европейским баскетболистом в 90-е годы в НБА я бы не рискнул. Тот же Раджа был невероятно крут в Бостоне. Да, в то время Селтикс практически не попадал в плей-офф, но тем не менее. Великий Петрович после Портленда нашел себя в Нетс, успел за два сезона выбивать за 20 очков. Учитывая что ему было 28 лет он мог ещё несколько лет рисовать себе красивую статистику.
Учитывая что в середине 90-тых годов пищал по Саше Даниловичу, отметил бы и его отрезок в Майами и Далласе. Но из-за травм он не задержался в НБА, вернулся в Европу и выиграл Евролигу с Виртусом.
Мой список из лучших европейских игроков был бы таким:
1. Шремпф
2. Смитс
3. Кукоч
4. Раджа
5. Арвидас Сабонис
Honorable mentions: Дивац, Петрович, Данилович, Марчюленис, Мурешан.
Написал именно по моим воспоминаниям, ощущениям и ранжиру на период того десятилетия которое ты упомянул.
+5
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Сибирский литовец
Можно так грубо сказать , что 19 летний Кукоч соответствовал 16- му Дончичу .
Помню финал сеульской Олимпиады, Тони был худой и высокий , отлетал от советских атлетов ), помню Чикаго , где он попал в компанию богов и стал лучшим 6 номером ( лучшим запасным ).
Кажется , что Тони хорошо смотрелся в связке со своим другом Дино Раджей и в матчах Югопластики это четко видно .
Или в треугольнике или в квадрате в сборной : Дивац - Раджа - Кукоч , можно туда добавлять любого из той команды . Их баскетбол , напоминал хоккей , Крутов - Ларионов -Макаров , быстрые комбинации , карусель передач .
Насчёт мнения о том , что Тони был недооценён в Чикаго ,думаю , что тренер себе не враг , просто Тони не дотягивал до уровня своих партнеров .
По поводу лучшего игрока Европы : я бы сказал - одного из лучших . Сколько титулов у Сабониса , он мог уехать в числе первых , в 89-м .
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Сибирский литовец
Ответ vaslover
Детлеф Шремпф покруче имел индивидуальную карьеру в НБА в 90-е годы, у немца ни много ни мало три участия в МВЗ НБА, в то время когда это было ещё ооооочень престижно. Это же касается и голландца Рика Смитса, он тоже провел блестящую карьеру в плане статы в НБА. Кукоч просто в отличии от немца и голландца имел ещё блестящую международную карьеру. P.s. Самое забавное, Шремпф не участвовал в победном для немцев Евробаскете 1993-го года, хотя за год до Евробаскета участвовал на Олимпиаде.
И все они были первопроходцами . Разный баскетбол , разная подготовка .
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mitch
Ответ ты не прав
Ну какой солидный сезон он провел? Худший процент с игры, худший процент из-за дуги, рекорд по потерям. Причем бегал по 37 минут. Не, ну в слабейшей команде смог на один ассист больше выдавать и на 5 очков больше, значит солидно все было(особенно на 36 минут смешно) 30 годиков ему было, играл, получал хорошие деньги, добегал аж до 38, странный аргумент про старость, не находите? То, что Кукоч лучший игрок 90х из Европы в Нба - это факт. Только это больше говорит об уровне иностранцев в лиге, а не наооборот
Очевидно, что играть в слабейшей команде лиги (какой стало Чикаго после ухода всех звезд) с точки зрения статистики - бессмысленно. Когда, за неимением других опций, на тебя вешают сразу все обязанности, у тебя просто не может быть нормальной статистики.
Что касается баскетбольного долголетия, то оно дано не всем. Тот же Шакил (который котируется на прядок выше Кукоча), сильно сдал уже в 32, хотя играл до 38.
Уровень Кукоча в НБА, на мой взгляд, можно оценить по тому, что он попал в Зал Славы из команды, в которой уже были три игрока в Зале Славы. Не затеряться в такой команде - вот уровень его мастерства.
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Paufnuty
Тони Кукоч был великий игрок, во время игры в Европе – лучший игрок континента. Он был лидером своих клубов и сборной, как и Лука, но в рамках другой игровой роли – он не был разыгрывающим и не проводил столько времени с мячом, как Дончич в Далласе.
+6
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Nikolay
Ответ vaslover
Детлеф Шремпф покруче имел индивидуальную карьеру в НБА в 90-е годы, у немца ни много ни мало три участия в МВЗ НБА, в то время когда это было ещё ооооочень престижно. Это же касается и голландца Рика Смитса, он тоже провел блестящую карьеру в плане статы в НБА. Кукоч просто в отличии от немца и голландца имел ещё блестящую международную карьеру. P.s. Самое забавное, Шремпф не участвовал в победном для немцев Евробаскете 1993-го года, хотя за год до Евробаскета участвовал на Олимпиаде.
Шремпфа помню только по финалу с Чикаго. Крутой, но не знал что на МВЗ был. Рост 6"10, а по воспоминаниям типичный SF. До Сиэтла в Индиане на PF имел стату 19/9.5/6 - во глыба!
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ты не прав
Ответ mitch
Кукоч времен Филы и тем более Атланты, был уже старым. Напомню, что Кукоч играл еще на Олимпиаде 88 года! В Чикаго (после ухода всех звезд) он провел индивидуально очень солидный сезон, но состав той команды был еще хуже, чем у Джордана в Вашингтоне. В свой дебютный сезон в Чикаго (когда Джордан играл в бейсбол) Кукоч сразу вписался в очень сильную команду и не редко именно ему (а не Пиппену) Фил Джексон отводил решающие броски. Кукоч, однозначно лучший европейский игрок НБА в 90-е.
Ну какой солидный сезон он провел? Худший процент с игры, худший процент из-за дуги, рекорд по потерям. Причем бегал по 37 минут. Не, ну в слабейшей команде смог на один ассист больше выдавать и на 5 очков больше, значит солидно все было(особенно на 36 минут смешно)

30 годиков ему было, играл, получал хорошие деньги, добегал аж до 38, странный аргумент про старость, не находите?

То, что Кукоч лучший игрок 90х из Европы в Нба - это факт. Только это больше говорит об уровне иностранцев в лиге, а не наооборот
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vaslover
Ответ mitch
По баскетбольным навыкам Кукоч был самый универсальный игрок: бросок на уровне снайпера (при росте центрового), дриблинг и видение площадки на уровне разыгрывающего, баскетбольный интеллект запредельный. Единственное слабой стороной (по сравнению с Джорданом и Пиппеном) была игра в защите и атлетизм. Но в современной НБА это не была бы проблемой. Другими словами, Кукоч на площадке мог делать практически все. Любой тренер НБА бы взял Кукоча в команду впереди всех европейских игроков (возможно за исключением Сабониса). Кукоч - это гибрид Новицки и Йокича, который играл в самую лучшую эру, когда баскетбол в НБА был действительно баскетболом, а не шоу, как сейчас.
Ну то что наблюдать за игрой Кукоча было эстетическое удовольствие это несомненно. С его ростом имел такой классный боллхэндлинг. Когда игрок 2,08-2,11 может водить мяч на уровне гардов это всегда завораживает.
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Maturmalai
Ответ vaslover
Тем не менее, в первый сезон Кукоча в НБА Джордана не было, Кукоч набирал 10 очков в регулярке и 9 в плей-офф. Помню тот его дебютный сезон, признаться ожидал большего, он ведь приехал в качестве лучшего игрока Европы, там правда были несколько игр где он забивал баззеры в концовках, и вообще Джексон ему немало доверял решать в клатчах, особенно во второй сезон (когда Джордан вернулся в марте 1995-го года). Но запомнились именно такие вот нюансы, поэтому категорично назвать его лучшим европейским баскетболистом в 90-е годы в НБА я бы не рискнул. Тот же Раджа был невероятно крут в Бостоне. Да, в то время Селтикс практически не попадал в плей-офф, но тем не менее. Великий Петрович после Портленда нашел себя в Нетс, успел за два сезона выбивать за 20 очков. Учитывая что ему было 28 лет он мог ещё несколько лет рисовать себе красивую статистику. Учитывая что в середине 90-тых годов пищал по Саше Даниловичу, отметил бы и его отрезок в Майами и Далласе. Но из-за травм он не задержался в НБА, вернулся в Европу и выиграл Евролигу с Виртусом. Мой список из лучших европейских игроков был бы таким: 1. Шремпф 2. Смитс 3. Кукоч 4. Раджа 5. Арвидас Сабонис Honorable mentions: Дивац, Петрович, Данилович, Марчюленис, Мурешан. Написал именно по моим воспоминаниям, ощущениям и ранжиру на период того десятилетия которое ты упомянул.
Эй, а как же Базаревич? ))))
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Maturmalai
Ответ vaslover
Детлеф Шремпф покруче имел индивидуальную карьеру в НБА в 90-е годы, у немца ни много ни мало три участия в МВЗ НБА, в то время когда это было ещё ооооочень престижно. Это же касается и голландца Рика Смитса, он тоже провел блестящую карьеру в плане статы в НБА. Кукоч просто в отличии от немца и голландца имел ещё блестящую международную карьеру. P.s. Самое забавное, Шремпф не участвовал в победном для немцев Евробаскете 1993-го года, хотя за год до Евробаскета участвовал на Олимпиаде.
Хаха, я помню интервью Шремпфа, где он называл немцев сборищем раздолбаев и лентяев, и говорил, что не выносит находиться с ними в одной команде.
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Jazzzz
Щас, погоди, вылезет Грин, который тебе объяснит популярно, что ты идиот и ниче не понимаешь в баскетболе…
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mitch
Ответ vaslover
Детлеф Шремпф покруче имел индивидуальную карьеру в НБА в 90-е годы, у немца ни много ни мало три участия в МВЗ НБА, в то время когда это было ещё ооооочень престижно. Это же касается и голландца Рика Смитса, он тоже провел блестящую карьеру в плане статы в НБА. Кукоч просто в отличии от немца и голландца имел ещё блестящую международную карьеру. P.s. Самое забавное, Шремпф не участвовал в победном для немцев Евробаскете 1993-го года, хотя за год до Евробаскета участвовал на Олимпиаде.
Кукоч играл в лучшей команде 90-ых (если не лучшей команде в истории НБА), в то время как Шремф и Рик Смитс играли в командах уровня плей-офф, но не более.
Быть на ведущих ролях в такой команде архи сложно (к примеру в 96-ом Джордан провел свою самую слабую финальную серию и именно Кукоч в сложные моменты тянул команду в том финале).
И европейская карьера Кукоча только подтверждает, что в НБА он попал не в качестве темной лошадки, а в качестве главной звезды Европы.
Если не ошибаюсь, что Шремф и Смитс попали в НБА через колледж. Если это так, то их и европейцами можно назвать с большой натяжкой.
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Двестик Двестик
Ответ Paufnuty
Тони Кукоч был великий игрок, во время игры в Европе – лучший игрок континента. Он был лидером своих клубов и сборной, как и Лука, но в рамках другой игровой роли – он не был разыгрывающим и не проводил столько времени с мячом, как Дончич в Далласе.
Так и сравнивает со своим европейским периодом 🤷‍♂️
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mitch
Ответ vaslover
Тем не менее, в первый сезон Кукоча в НБА Джордана не было, Кукоч набирал 10 очков в регулярке и 9 в плей-офф. Помню тот его дебютный сезон, признаться ожидал большего, он ведь приехал в качестве лучшего игрока Европы, там правда были несколько игр где он забивал баззеры в концовках, и вообще Джексон ему немало доверял решать в клатчах, особенно во второй сезон (когда Джордан вернулся в марте 1995-го года). Но запомнились именно такие вот нюансы, поэтому категорично назвать его лучшим европейским баскетболистом в 90-е годы в НБА я бы не рискнул. Тот же Раджа был невероятно крут в Бостоне. Да, в то время Селтикс практически не попадал в плей-офф, но тем не менее. Великий Петрович после Портленда нашел себя в Нетс, успел за два сезона выбивать за 20 очков. Учитывая что ему было 28 лет он мог ещё несколько лет рисовать себе красивую статистику. Учитывая что в середине 90-тых годов пищал по Саше Даниловичу, отметил бы и его отрезок в Майами и Далласе. Но из-за травм он не задержался в НБА, вернулся в Европу и выиграл Евролигу с Виртусом. Мой список из лучших европейских игроков был бы таким: 1. Шремпф 2. Смитс 3. Кукоч 4. Раджа 5. Арвидас Сабонис Honorable mentions: Дивац, Петрович, Данилович, Марчюленис, Мурешан. Написал именно по моим воспоминаниям, ощущениям и ранжиру на период того десятилетия которое ты упомянул.
По баскетбольным навыкам Кукоч был самый универсальный игрок: бросок на уровне снайпера (при росте центрового), дриблинг и видение площадки на уровне разыгрывающего, баскетбольный интеллект запредельный.
Единственное слабой стороной (по сравнению с Джорданом и Пиппеном) была игра в защите и атлетизм. Но в современной НБА это не была бы проблемой.
Другими словами, Кукоч на площадке мог делать практически все. Любой тренер НБА бы взял Кукоча в команду впереди всех европейских игроков (возможно за исключением Сабониса).
Кукоч - это гибрид Новицки и Йокича, который играл в самую лучшую эру, когда баскетбол в НБА был действительно баскетболом, а не шоу, как сейчас.
+1
-1
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Ivan85
мне кажется он угорает
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ты не прав
Ответ mitch
Очевидно, что играть в слабейшей команде лиги (какой стало Чикаго после ухода всех звезд) с точки зрения статистики - бессмысленно. Когда, за неимением других опций, на тебя вешают сразу все обязанности, у тебя просто не может быть нормальной статистики. Что касается баскетбольного долголетия, то оно дано не всем. Тот же Шакил (который котируется на прядок выше Кукоча), сильно сдал уже в 32, хотя играл до 38. Уровень Кукоча в НБА, на мой взгляд, можно оценить по тому, что он попал в Зал Славы из команды, в которой уже были три игрока в Зале Славы. Не затеряться в такой команде - вот уровень его мастерства.
В слабых команда- главные игроки мусорят стату. Кукоч и не намусорил и адекватной реализации не показал.

А про Хоф странное заявление, Тони туда попал за игру вне НБА. Иначе как объяснить, что Грант, который был важнее и полезнее что Кукоча, что Родмана, никогда туда не попадет и никогда даже не рассматривался
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