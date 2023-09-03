Тони Кукоч о сравнениях с Лукой Дончичем: «Когда я выступал в Европе, я играл именно так»

Трехкратный чемпион в составе « » и член Зала славы в недавнем интервью журналисту Брэндону Робинсону сказал, что сравнения (« ») с ним совершенно справедливы.

«Да, именно так я и играл. Когда я выступал в Европе, я играл именно так.

Когда я перешел в «Буллс», очевидно, что эта позиция была так или иначе занята Скотти Пиппеном», – сказал хорватский форвард.

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