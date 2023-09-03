Тони Кукоч о сравнениях с Лукой Дончичем: «Когда я выступал в Европе, я играл именно так»
Трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго» и член Зала славы Тони Кукоч в недавнем интервью журналисту Брэндону Робинсону сказал, что сравнения Луки Дончича («Даллас») с ним совершенно справедливы.
«Да, именно так я и играл. Когда я выступал в Европе, я играл именно так.
Когда я перешел в «Буллс», очевидно, что эта позиция была так или иначе занята Скотти Пиппеном», – сказал хорватский форвард.
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Но может быть ты в Европе его много видел.
В Чикаго (после ухода всех звезд) он провел индивидуально очень солидный сезон, но состав той команды был еще хуже, чем у Джордана в Вашингтоне.
В свой дебютный сезон в Чикаго (когда Джордан играл в бейсбол) Кукоч сразу вписался в очень сильную команду и не редко именно ему (а не Пиппену) Фил Джексон отводил решающие броски.
Кукоч, однозначно лучший европейский игрок НБА в 90-е.
P.s. Самое забавное, Шремпф не участвовал в победном для немцев Евробаскете 1993-го года, хотя за год до Евробаскета участвовал на Олимпиаде.
Учитывая что в середине 90-тых годов пищал по Саше Даниловичу, отметил бы и его отрезок в Майами и Далласе. Но из-за травм он не задержался в НБА, вернулся в Европу и выиграл Евролигу с Виртусом.
Мой список из лучших европейских игроков был бы таким:
1. Шремпф
2. Смитс
3. Кукоч
4. Раджа
5. Арвидас Сабонис
Honorable mentions: Дивац, Петрович, Данилович, Марчюленис, Мурешан.
Написал именно по моим воспоминаниям, ощущениям и ранжиру на период того десятилетия которое ты упомянул.
Помню финал сеульской Олимпиады, Тони был худой и высокий , отлетал от советских атлетов ), помню Чикаго , где он попал в компанию богов и стал лучшим 6 номером ( лучшим запасным ).
Кажется , что Тони хорошо смотрелся в связке со своим другом Дино Раджей и в матчах Югопластики это четко видно .
Или в треугольнике или в квадрате в сборной : Дивац - Раджа - Кукоч , можно туда добавлять любого из той команды . Их баскетбол , напоминал хоккей , Крутов - Ларионов -Макаров , быстрые комбинации , карусель передач .
Насчёт мнения о том , что Тони был недооценён в Чикаго ,думаю , что тренер себе не враг , просто Тони не дотягивал до уровня своих партнеров .
По поводу лучшего игрока Европы : я бы сказал - одного из лучших . Сколько титулов у Сабониса , он мог уехать в числе первых , в 89-м .
Что касается баскетбольного долголетия, то оно дано не всем. Тот же Шакил (который котируется на прядок выше Кукоча), сильно сдал уже в 32, хотя играл до 38.
Уровень Кукоча в НБА, на мой взгляд, можно оценить по тому, что он попал в Зал Славы из команды, в которой уже были три игрока в Зале Славы. Не затеряться в такой команде - вот уровень его мастерства.
30 годиков ему было, играл, получал хорошие деньги, добегал аж до 38, странный аргумент про старость, не находите?
То, что Кукоч лучший игрок 90х из Европы в Нба - это факт. Только это больше говорит об уровне иностранцев в лиге, а не наооборот
Быть на ведущих ролях в такой команде архи сложно (к примеру в 96-ом Джордан провел свою самую слабую финальную серию и именно Кукоч в сложные моменты тянул команду в том финале).
И европейская карьера Кукоча только подтверждает, что в НБА он попал не в качестве темной лошадки, а в качестве главной звезды Европы.
Если не ошибаюсь, что Шремф и Смитс попали в НБА через колледж. Если это так, то их и европейцами можно назвать с большой натяжкой.
Единственное слабой стороной (по сравнению с Джорданом и Пиппеном) была игра в защите и атлетизм. Но в современной НБА это не была бы проблемой.
Другими словами, Кукоч на площадке мог делать практически все. Любой тренер НБА бы взял Кукоча в команду впереди всех европейских игроков (возможно за исключением Сабониса).
Кукоч - это гибрид Новицки и Йокича, который играл в самую лучшую эру, когда баскетбол в НБА был действительно баскетболом, а не шоу, как сейчас.
А про Хоф странное заявление, Тони туда попал за игру вне НБА. Иначе как объяснить, что Грант, который был важнее и полезнее что Кукоча, что Родмана, никогда туда не попадет и никогда даже не рассматривался