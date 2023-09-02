Клэй Томпсон: «Не терпится вернуться в Китай следующим летом с пятым перстнем»

Атакующий защитник « » во время тура по Китаю пообещал местным болельщикам вернуться к ним с новым чемпионским перстнем.

«Спасибо всем моим китайским фанатам, я вас очень люблю. Вы даже не представляете, как много вдохновения я получаю от вас и от любви, которую я чувствую в каждом городе, который посещаю. Для меня это многое значит и очень приятно.

Мне не терпится вернуться в Калифорнию, вернуться к работе, потому что вы вдохновили меня на то, чтобы быть лучшей версией себя. Так что спасибо большое. Я люблю вас. Не терпится вернуться в Китай следующим летом с пятым перстнем, и не терпится сыграть в кроссовках KT9. Вперед «Уорриорз», – сказал Томпсон.

Кто выиграет чемпионат мира?

Диковинная пиар-акция на ЧМ: американец из Иордании косплеит Кобе Брайанта, чтобы обратить на себя внимание

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ