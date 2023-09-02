Клэй Томпсон: «Не терпится вернуться в Китай следующим летом с пятым перстнем»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон во время тура по Китаю пообещал местным болельщикам вернуться к ним с новым чемпионским перстнем.

«Спасибо всем моим китайским фанатам, я вас очень люблю. Вы даже не представляете, как много вдохновения я получаю от вас и от любви, которую я чувствую в каждом городе, который посещаю. Для меня это многое значит и очень приятно.

Мне не терпится вернуться в Калифорнию, вернуться к работе, потому что вы вдохновили меня на то, чтобы быть лучшей версией себя. Так что спасибо большое. Я люблю вас. Не терпится вернуться в Китай следующим летом с пятым перстнем, и не терпится сыграть в кроссовках KT9. Вперед «Уорриорз», – сказал Томпсон.

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6 комментариев

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funny.exe
Ответ Xell
Хорошая попытка но нет. И ты и ГС уже давно закончились.
Давно это когда? Вроде сезон назад 4 гайку взяли😜😜😜
+17
-2
+15
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NaSH01
Этому столику больше не наливать
+5
-2
+3
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Nikolay
Аа кроссовки, ну ясно всё
+4
-1
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Aleksey001
Медиатур амбассадора кроссовок Anta - все объяснимо.
Кроссовки, кстати, вполне ок!
+2
0
+2
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