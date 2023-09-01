Клэй Томпсон забросил с середины площадки во время публичного мероприятия

Звездный защитник « » принял участие в публичном мероприятии в торговом центре.

Томпсон продемонстрировал собравшимся свои снайперские способности. 4-кратный чемпион сперва дважды промахнулся из-за дуги, но затем забросил с середины площадки.

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