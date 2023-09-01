Клэй Томпсон забросил с середины площадки во время публичного мероприятия

Теги Голден Стэйт НБА видео Клэй Томпсон Баскетбол

Звездный защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон принял участие в публичном мероприятии в торговом центре.

Томпсон продемонстрировал собравшимся свои снайперские способности. 4-кратный чемпион НБА сперва дважды промахнулся из-за дуги, но затем забросил с середины площадки.

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3 комментария

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Andy
Гений.
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unrecyclable
опять по Китаю чтоли ездит?
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Digger2k
под это видео мне на припомнился "Рокки -3" - есть некоторое сходство
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