Клэй Томпсон забросил с середины площадки во время публичного мероприятия
Звездный защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон принял участие в публичном мероприятии в торговом центре.
Томпсон продемонстрировал собравшимся свои снайперские способности. 4-кратный чемпион НБА сперва дважды промахнулся из-за дуги, но затем забросил с середины площадки.
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