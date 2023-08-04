Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов с участием Каспера Уэйра в сезоне-22/23

Теги ЦСКА видео Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Баскетбол

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов с участием разыгрывающего ЦСКА Каспера Уэйра в сезоне-22/23.

Уэйр принял участие в 46 матчах и в каждом из них выходил в стартовом составе. В среднем за 25,7 минуты на паркете американец набирал 13,7 очка, 4,4 передачи и 1,8 подбора.

Каспер стал третьим в армейском команде по результативности и вторым по ассистам.

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