Давис Бертанс стал самым результативным у Латвии в победной игре с Испанией – 16 очков

Сборная Латвии победила действующих чемпионов мира команду Испании в первом матче второго группового этапа ЧМ-2023 – 74:69.

Форвард Давис Бертанс из «Оклахомы» стал самым результативным игроком матча, набрав 16 очков и 3 подбора при 4 из 9 с игры за 34 минуты на площадке.

Латвия отыгралась с «-11» в четвертой четверти, которую выиграла с разгромным счетом 27:11.

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