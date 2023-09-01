Давис Бертанс стал самым результативным у Латвии в победной игре с Испанией – 16 очков

Теги сборная Испании видео сборная Латвии Оклахома-Сити Давис Бертанс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Сборная Латвии победила действующих чемпионов мира команду Испании в первом матче второго группового этапа ЧМ-2023 – 74:69.

Форвард Давис Бертанс из «Оклахомы» стал самым результативным игроком матча, набрав 16 очков и 3 подбора при 4 из 9 с игры за 34 минуты на площадке.

Латвия отыгралась с «-11» в четвертой четверти, которую выиграла с разгромным счетом 27:11.

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7 комментариев

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Chess
BVV и Ната, вы прави, но у нас кждаый игрок красавчик! Выиграла команда! Ребята борятся и никого не боятся как хоккейная сборная, гордость переполнает! Mūsu zeme - Latvija!
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BVV
Ответ Chess
BVV и Ната, вы прави, но у нас кждаый игрок красавчик! Выиграла команда! Ребята борятся и никого не боятся как хоккейная сборная, гордость переполнает! Mūsu zeme - Latvija!
Это и замечательно, что каждый в этой команде может выстрелить. Причём тот, от кого вообще никто не ждёт ничего.
Представляю, как Скариоло пытается сейчас понять - ароде Шмитса посадили на фолы, Бертанса прижали, Жагарса придушили, так кто такой этот Зорикс и откуда он такой борзый выплыл в 4 четверти???!!!)))
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nata shima
Зорикс сегодня перелом в атаке сделал. Заменил Жагарса и две трехи в лоб в вашнейшем отрезке это было что то!
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BVV
Мэн оф зе матч - Родион. Вторую игру подряд. С одинаковым успехом защищается на любой позиции, кошмарит как разыгрывающих перехватами, так и больших под кольцом
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BVV
Ответ Chess
Кристерс перед игрой бросал трешки с 60% и забрасивал 10 очков за игру, просто Испанции начудили , когда он забросил 2/2 за минуту, они менялись на него низу и шли в защите по низу заслона.
Что только подтверждает, что защиту против него придумывали по ходу дела, не считая ключевым исполнителем
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Chess
Ответ BVV
Это и замечательно, что каждый в этой команде может выстрелить. Причём тот, от кого вообще никто не ждёт ничего. Представляю, как Скариоло пытается сейчас понять - ароде Шмитса посадили на фолы, Бертанса прижали, Жагарса придушили, так кто такой этот Зорикс и откуда он такой борзый выплыл в 4 четверти???!!!)))
Кристерс перед игрой бросал трешки с 60% и забрасивал 10 очков за игру, просто Испанции начудили , когда он забросил 2/2 за минуту, они менялись на него низу и шли в защите по низу заслона.
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Chess
Ответ BVV
Это и замечательно, что каждый в этой команде может выстрелить. Причём тот, от кого вообще никто не ждёт ничего. Представляю, как Скариоло пытается сейчас понять - ароде Шмитса посадили на фолы, Бертанса прижали, Жагарса придушили, так кто такой этот Зорикс и откуда он такой борзый выплыл в 4 четверти???!!!)))
Кристерс с малых лет такой) Не боиться ничего, Тринту десяток лет назад с Страутиньшом обыгривали на последних секундах.
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