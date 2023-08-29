«Бакс» подпишут Тайтая Вашингтона

« » подпишет двусторонний контракт с разыгрывающим Тайтаем Вашингтоном (21 год, 191 см).

Вашингтон был выбран «Хьюстоном» под 29-м номером на драфте прошлого года. Защитник принял участие в 31 матче, набирая в среднем 4,7 очка за 14 минут на паркете.

В июле «Рокетс» обменяли Вашингтона и Усмана Гарубу в «Атланту», через неделю защитник отправился в «Оклахому» в рамках обмена Патрика Миллса. В августе защитник был отчислен из «Тандер».

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