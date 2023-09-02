«Не мог подняться по лестнице». Шакил О’Нил за последние месяцы похудел на 25 кг

Теги Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Легенда НБА Шакил О’Нил признался, что за последние несколько месяцев он похудел на 25 килограммов и сейчас весит примерно 160.

По словам Шака, он не мог больше терпеть свою форму до того, как начал работать над собой.

«Я располнел и не мог даже подняться по лестнице. Мне не нравилось то, что я видел, когда оказывался рядом с зеркалом. Говорил себе: «Надо скинуть десятку». Потом пытался осуществить это», – рассказал 51-летний О’Нил.

Знаменитый центровой обозначил вес, к которому сейчас стремится.

«Постараюсь добраться до отметки 140-145 килограммов», – сказал он.

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2 комментария

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avcgloronalduMU
для мотивации он посетил финал мистер Олимпия, тогда уже начал качаться, сейчас Шак больше атлет, чем был в профи https://youtube.com/shorts/diCx2n1ZqcI?feature=shared
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+4
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Mr.BadGuy
Если б я 25 скинул, я бы помер
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0
0
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