«Не мог подняться по лестнице». Шакил О’Нил за последние месяцы похудел на 25 кг

Легенда НБА Шакил О’Нил признался, что за последние несколько месяцев он похудел на 25 килограммов и сейчас весит примерно 160.

По словам Шака, он не мог больше терпеть свою форму до того, как начал работать над собой.

«Я располнел и не мог даже подняться по лестнице. Мне не нравилось то, что я видел, когда оказывался рядом с зеркалом. Говорил себе: «Надо скинуть десятку». Потом пытался осуществить это», – рассказал 51-летний О’Нил.

Знаменитый центровой обозначил вес, к которому сейчас стремится.

«Постараюсь добраться до отметки 140-145 килограммов», – сказал он.

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