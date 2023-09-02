Деннис Родман примет участие в рестлинг-шоу на арене «Чикаго»
Легендарный баскетболист Деннис Родман примет участие в рестлинг-шоу на арене «Чикаго», в составе которого он брал три из пяти своих чемпионских титулов НБА.
Возвращение 62-летнего Родмана в рестлинг и на арену «United Center» состоится в эту субботу.
В 90-е Родман уже выступал в рестлинг-турнирах и даже стал победителем чемпионата знаменитостей.
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TNT
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