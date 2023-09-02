Легендарный баскетболист примет участие в рестлинг-шоу на арене « », в составе которого он брал три из пяти своих чемпионских титулов .

Возвращение 62-летнего Родмана в рестлинг и на арену «United Center» состоится в эту субботу.

В 90-е Родман уже выступал в рестлинг-турнирах и даже стал победителем чемпионата знаменитостей.

Баскетбольная хака – главная причина смотреть США – Новая Зеландия на ЧМ-2023. Разбираемся в смысле сакрального ритуала

TNT