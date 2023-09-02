Деннис Родман примет участие в рестлинг-шоу на арене «Чикаго»

Теги Чикаго НБА Деннис Родман рестлинг Баскетбол

Легендарный баскетболист Деннис Родман примет участие в рестлинг-шоу на арене «Чикаго», в составе которого он брал три из пяти своих чемпионских титулов НБА.

Возвращение 62-летнего Родмана в рестлинг и на арену «United Center» состоится в эту субботу.

В 90-е Родман уже выступал в рестлинг-турнирах и даже стал победителем чемпионата знаменитостей. 

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3 комментария

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ФомаМаня
Родман и на седьмом десятке жгет. Красавец. Дал же бог здоровья человеку
+11
0
+11
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Владимир Катасонов
Легенда рестлинга. Чуть чемпионство не запоганил ради любимого дела
+3
0
+3
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SashokPirozhok
Ответ Владимир Катасонов
Легенда рестлинга. Чуть чемпионство не запоганил ради любимого дела
А был бы, как бывший муж Кортни Кокс🌚
0
0
0
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