Кенни Смит: «Мы бы вынесли «Буллс» Джордана в 1995 году»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Кенни Смит поделился мнением, что его «Хьюстон»-94/95 справился бы с «Чикаго» Майкла Джордана.
«Рокетс» в том году стали чемпионами, «Буллс» уступили «Орландо» во втором раунде (2-4).
«Мы бы победили «Чикаго». Рад, что до этого не дошло, потому что это нанесло бы ущерб наследию Майкла в споре с Леброном», – начал Смит, улыбаясь.
«Причина, по которой я думаю, что мы бы их обыграли, заключается в том, что они слишком уступали в габаритах. Не было Хораса Гранта. Денниса Родмана еще не было. Кто же будет защищаться против Хакима? Некому.
Мы бы вынесли «Буллс» Майкла Джордана», – заявил Кенни Смит в разговоре со Стивеном Эй Смитом.
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Каким Мишутка был в 95, то это даже не обсуждается. У Хакима был последний год, когда еще походил на себя. Дрекслер еще не сыпался и был полезен на обеих сторонах площадки. Самая проблема того Хьюстона для соперников - это Cэм. Смит. Орри и Элли. Был бы у Ракет (в 97-98) за место Мэта Мэлоуни Касселл, то в финалах Чикаго играли бы с Техасом. Тут добавлять нечего.
Адекватно, особенно если учесть, что Хаким не защищался персонально против Джордана. А порою горшки ему вполне нормально выписывал.
Ну и про "творил что хотел". И чего это он 01.30.1992 или 12.11.1992 или 01.28.1993 не захотел?
Жаль в инете нет их второй игры в том сезоне на арене Саммита, там Ракеты знатно на Чикаго оттоптались.
А если судить по отдельной игре, так я могу что-то типа этого выложить: https://youtu.be/epPwITy_BMU?t=156. Там Хаким такие зачётные горшки Майку выписал, причём не со спины, как у тебя.
И о чём это нам должно сказать? До второго пришествия Чикаго в основном были клиентами Хьюстона.
Я не помню Хьюстон в финалах до ухода Майкла. Может ты помнишь?