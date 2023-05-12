Кенни Смит: «Мы бы вынесли «Буллс» Джордана в 1995 году»

Теги Майкл Джордан Чикаго Хьюстон НБА Деннис Родман Хаким Оладжувон Хорас Грант Кенни Смит Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Кенни Смит поделился мнением, что его «Хьюстон»-94/95 справился бы с «Чикаго» Майкла Джордана.

«Рокетс» в том году стали чемпионами, «Буллс» уступили «Орландо» во втором раунде (2-4).

«Мы бы победили «Чикаго». Рад, что до этого не дошло, потому что это нанесло бы ущерб наследию Майкла в споре с Леброном», – начал Смит, улыбаясь.

«Причина, по которой я думаю, что мы бы их обыграли, заключается в том, что они слишком уступали в габаритах. Не было Хораса Гранта. Денниса Родмана еще не было. Кто же будет защищаться против Хакима? Некому.

Мы бы вынесли «Буллс» Майкла Джордана», – заявил Кенни Смит в разговоре со Стивеном Эй Смитом.

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17 комментариев

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Mr.Trol
Ответ Мурзин Ринат
По факту, Майкл сам говорил , что ему повезло не столкнуться с Хакимом, потому что не было бы управы, это не Мелоун без характера и Баркли без помощи
Майкл играл против Хакима неоднократно и Хаким ничего не мог с ним поделать, Миша творил что хотел. А слова Джордана это дань уважения человеку, которого он считает самым всесторонним центром в истории.
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N-6 AlexanderX
Смиту надо было добавить, читать адекватным, окромя сектантов.
Каким Мишутка был в 95, то это даже не обсуждается. У Хакима был последний год, когда еще походил на себя. Дрекслер еще не сыпался и был полезен на обеих сторонах площадки. Самая проблема того Хьюстона для соперников - это Cэм. Смит. Орри и Элли. Был бы у Ракет (в 97-98) за место Мэта Мэлоуни Касселл, то в финалах Чикаго играли бы с Техасом. Тут добавлять нечего.
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Целиноградец
Ответ Мурзин Ринат
По факту, Майкл сам говорил , что ему повезло не столкнуться с Хакимом, потому что не было бы управы, это не Мелоун без характера и Баркли без помощи
С характером у Карла всё было в порядке. Проблемой была его ограниченность в игровом плане.
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ты не прав
Дак это факт. Без защитного большого Чикаго ничего не выиграли, хз кто тут и с чем спорит
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nbawade
Ответ Mr.Trol
Майкл играл против Хакима неоднократно и Хаким ничего не мог с ним поделать, Миша творил что хотел. А слова Джордана это дань уважения человеку, которого он считает самым всесторонним центром в истории.
: "и Хаким ничего не мог с ним поделать, Миша творил что хотел"

Адекватно, особенно если учесть, что Хаким не защищался персонально против Джордана. А порою горшки ему вполне нормально выписывал.

Ну и про "творил что хотел". И чего это он 01.30.1992 или 12.11.1992 или 01.28.1993 не захотел?
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Maverick_388
Ай да Кенни, а да троль).
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Mr.Trol
https://youtu.be/pRc4d3Mth80
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salogiannis
Ого, подоспела охапка свежей аналитики от Кенни!
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Tydeus
Нет, всё, конечно, возможно, но ведь тезис Кенни в другом. И как один, пусть и проигранный финал вместо проигранного финала конференции меняет наследие Джордана?
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Антон
И своей смешною рожей сам себя я насмешу
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Cash_flow
Это же были те самые Рокетс, которые выиграли титул с самым низким посевом в истории, верно? Думаю, той команде не был страшен в том числе и MJ, к тому же после двухгодичного отпуска. Это была команда с чемпионским сердцем
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jason82
Мне одному непонятна эта сослагательная дрочка на прошлое? Почему великие игроки с кучей регалий не страдают такими вопросами?
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nbawade
Ответ Mr.Trol
https://youtu.be/pRc4d3Mth80
И тем не менее игру Быки в Стэдиуме проиграли.

Жаль в инете нет их второй игры в том сезоне на арене Саммита, там Ракеты знатно на Чикаго оттоптались.

А если судить по отдельной игре, так я могу что-то типа этого выложить: https://youtu.be/epPwITy_BMU?t=156. Там Хаким такие зачётные горшки Майку выписал, причём не со спины, как у тебя.
И о чём это нам должно сказать? До второго пришествия Чикаго в основном были клиентами Хьюстона.
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Mr.Trol
Ответ nbawade
И тем не менее игру Быки в Стэдиуме проиграли. Жаль в инете нет их второй игры в том сезоне на арене Саммита, там Ракеты знатно на Чикаго оттоптались. А если судить по отдельной игре, так я могу что-то типа этого выложить: https://youtu.be/epPwITy_BMU?t=156. Там Хаким такие зачётные горшки Майку выписал, причём не со спины, как у тебя. И о чём это нам должно сказать? До второго пришествия Чикаго в основном были клиентами Хьюстона.
Центра ставил блоки АЗ, удивительно, не?
Я не помню Хьюстон в финалах до ухода Майкла. Может ты помнишь?
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ты не прав
Ответ Tydeus
Нет, всё, конечно, возможно, но ведь тезис Кенни в другом. И как один, пусть и проигранный финал вместо проигранного финала конференции меняет наследие Джордана?
Огромное число подпивасов считает самым главным достижением Джордан, что он не проигрывал в финала. Потерялась бы часть магии
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