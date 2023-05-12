Кенни Смит: «Мы бы вынесли «Буллс» Джордана в 1995 году»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Кенни Смит поделился мнением, что его « »-94/95 справился бы с « » .

«Рокетс» в том году стали чемпионами, «Буллс» уступили «Орландо» во втором раунде (2-4).

«Мы бы победили «Чикаго». Рад, что до этого не дошло, потому что это нанесло бы ущерб наследию Майкла в споре с Леброном», – начал Смит, улыбаясь.

«Причина, по которой я думаю, что мы бы их обыграли, заключается в том, что они слишком уступали в габаритах. Не было . еще не было. Кто же будет защищаться против Хакима? Некому.

Мы бы вынесли «Буллс» Майкла Джордана», – заявил Кенни Смит в разговоре со Стивеном Эй Смитом.

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