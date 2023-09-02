Дочь покойной легенды « » Кобе Брайанта Наталья в пятницу совершила символический бросок перед матчем бейсбольных «Доджерс» против «Брэйвс» в Лос-Анджелесе.

«Доджерс» посвятили вечер баскетбольным «Лейкерс». На игре присутствовали вдова Кобе Ванесса, дочери знаменитого баскетболиста Бьянка и Капри, а также генменеджер «озерников» .

После броска 20-летнюю Наталью поприветствовал звездный игрок «Доджерс» Муки Беттс, на котором была надета майка Брайанта с 24-м номером.

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Ronald Martinez/Getty Images

Mark J. Terrill/AP