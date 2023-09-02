Дочь Кобе Брайанта Наталья совершила символический бросок перед матчем бейсбольных «Доджерс»
Дочь покойной легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта Наталья в пятницу совершила символический бросок перед матчем бейсбольных «Доджерс» против «Брэйвс» в Лос-Анджелесе.
«Доджерс» посвятили вечер баскетбольным «Лейкерс». На игре присутствовали вдова Кобе Ванесса, дочери знаменитого баскетболиста Бьянка и Капри, а также генменеджер «озерников» Роб Пелинка.
После броска 20-летнюю Наталью поприветствовал звездный игрок «Доджерс» Муки Беттс, на котором была надета майка Брайанта с 24-м номером.
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Ronald Martinez/Getty Images
Mark J. Terrill/AP
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