Дочь Кобе Брайанта Наталья совершила символический бросок перед матчем бейсбольных «Доджерс»

Теги светская хроника Лейкерс Кобе Брайант НБА фото Доджерс Роб Пелинка Баскетбол

Дочь покойной легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта Наталья в пятницу совершила символический бросок перед матчем бейсбольных «Доджерс» против «Брэйвс» в Лос-Анджелесе.

«Доджерс» посвятили вечер баскетбольным «Лейкерс». На игре присутствовали вдова Кобе Ванесса, дочери знаменитого баскетболиста Бьянка и Капри, а также генменеджер «озерников» Роб Пелинка.

После броска 20-летнюю Наталью поприветствовал звездный игрок «Доджерс» Муки Беттс, на котором была надета майка Брайанта с 24-м номером.

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Ronald Martinez/Getty Images

Mark J. Terrill/AP

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2 комментария

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VKing24
Ох уж эта Наташка
+3
-1
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mkryuchckov10@gmail.com
Ух ты. Вот это да
+1
0
+1
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