Энтони Эдвардс – про 0 очков в первой половине: «Понял, что подвел свою команду, поэтому мне пришлось привести себя в чувство в раздевалке»

Теги сборная США сборная Черногории Чемпионат мира по баскетболу 2023 Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник сборной США и «Миннесоты» Энтони Эдвардс в первой половине встречи с Черногорией не набрал очков при 0 из 5 с игры.

Эдвардс завершил встречу самым результативным игроком команды с 17 очками при реализации 7 из 11 во второй половине.

«Чувствовал, что подвел свою команду в первой половине игры, не брал игру на себя и перестал бросать после того, как попал 0 из 5.

Поэтому мне пришлось поговорить с самим собой в раздевалке, чтобы привести себя в чувство», – сказал Эдвардс после игры.

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1 комментарий

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Никита Рамля
Миньке очень повезла с Эдварсом, Эдвардсу очень не повезло с Минькой
+2
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+2
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