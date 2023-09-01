Патрик Беверли: «Энтони Эдвардс уйдет из «Миннесоты»

Теги Миннесота НБА Патрик Беверли Энтони Эдвардс Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Патрик Беверли в подкасте Гилберта Аренаса поделился своим мнением о будущем восходящей звезды «Миннесоты» и сборной США Энтони Эдвардса.

«Энтони Эдвардс уйдет из «Миннесоты», вот что произойдет. Не хочу проявить неуважение к «Миннесоте», просто таков сам Энтони, его личность, он способен изменить этот мир.

Это такой игрок, на которого надо смотреть, видеть его все время. Не могу себе представить, что у «Миннесоты» сейчас будет 9 или 10 матчей на национальном телевидении», – заявил экс-игрок «Вулвз».

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6 комментариев

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Starkom
Ответ Starkom
Реддик и Джордж должны посетить Беверли и Аренаса. И туда ещё должен заявиться Пол Пирс и сказать, что он их всех лучше вместе взятых.
А потом приходит Дрэймонд и они все дерутся
+21
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+21
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Evgrafov
Ничего не имею против подкастов.Но сколько же их.Каждый подкаст еще разбивают на несколько отдельных новостей.Я уже запутался.То кто-то в гостях у Беверли,то кто-то в гостях у Аринаса,теперь Беверли у Аринаса.
+17
0
+17
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Starkom
Ответ Evgrafov
Ничего не имею против подкастов.Но сколько же их.Каждый подкаст еще разбивают на несколько отдельных новостей.Я уже запутался.То кто-то в гостях у Беверли,то кто-то в гостях у Аринаса,теперь Беверли у Аринаса.
Реддик и Джордж должны посетить Беверли и Аренаса. И туда ещё должен заявиться Пол Пирс и сказать, что он их всех лучше вместе взятых.
+15
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+15
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melwood- lfc
ну, на ближайшие 4 года он точно с нами. плов не плов, надо результаты показывать так или иначе. не зря отдали кучу пиков, потому что понимали, что в ближайшие 4 года должны занимать место в топ 5-6 стабильно, и пикать особого смысла нет в этом районе для команды, которая все поставила на кон в этот промежуток времени)
если не выйдет, то к тому моменту останутся по 1-2 контракта у больших и Энту самому будет только 26 и там либо слив первых двух и продление и постройка команды вокруг Эдвардса, либо отказывается продлеваться и уходит в контейнер)
надеюсь обойдёмся без последнего варианта)
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morozovvasya
Не он первый, не он последний...
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Лютик
Ответ Starkom
А потом приходит Дрэймонд и они все дерутся
Только если там будет Пул)
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