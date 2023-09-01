Патрик Беверли: «Энтони Эдвардс уйдет из «Миннесоты»
Защитник «Филадельфии» Патрик Беверли в подкасте Гилберта Аренаса поделился своим мнением о будущем восходящей звезды «Миннесоты» и сборной США Энтони Эдвардса.
«Энтони Эдвардс уйдет из «Миннесоты», вот что произойдет. Не хочу проявить неуважение к «Миннесоте», просто таков сам Энтони, его личность, он способен изменить этот мир.
Это такой игрок, на которого надо смотреть, видеть его все время. Не могу себе представить, что у «Миннесоты» сейчас будет 9 или 10 матчей на национальном телевидении», – заявил экс-игрок «Вулвз».
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если не выйдет, то к тому моменту останутся по 1-2 контракта у больших и Энту самому будет только 26 и там либо слив первых двух и продление и постройка команды вокруг Эдвардса, либо отказывается продлеваться и уходит в контейнер)
надеюсь обойдёмся без последнего варианта)