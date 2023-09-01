Богдан Богданович закрыл вторую четверть матча с Италией 3-очковым под сирену. У серба 1 из 13 из-за дуги

Теги Атланта сборная Италии сборная Сербии видео Богдан Богданович Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Защитник сборной Сербии Богдан Богданович закрыл вторую четверть матча с Италией (76:78) на ЧМ-2023 сложным 3-очковым под сирену.

Богданович принял мяч после ввода из-за боковой и сразу же забросил из-за дуги с разворота.

Этот 3-очковый оказался единственным точным в исполнении игрока «Атланты». Другие 12 попыток цели не достигли (18 очков, 4 из 16 с игры, 1 из 13 из-за дуги).

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