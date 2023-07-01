«Мемфис» и Десмонд Бэйн подпишут максимальное продление на 5 лет и 207 млн долларов
«Мемфис» и защитник Десмонд Бэйн (25 лет, 196 см) договорились о максимальном продлении контракта на 5 лет и 207 миллионов долларов.
Все три свои сезона в НБА Бэйн провел за «Гризлис». В минувшем регулярном чемпионате он набирал 21,5 очка, 5,0 подбора, 4,4 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.
Все три ключевых игрока «Мемфиса» Джа Морэнт, Джарен Джексон и Бэйн теперь имеют долгосрочные контракты с клубом.
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