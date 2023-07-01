«Мемфис» и Десмонд Бэйн подпишут максимальное продление на 5 лет и 207 млн долларов

Теги переходы Мемфис НБА Десмонд Бэйн Баскетбол

«Мемфис» и защитник Десмонд Бэйн (25 лет, 196 см) договорились о максимальном продлении контракта на 5 лет и 207 миллионов долларов.

Все три свои сезона в НБА Бэйн провел за «Гризлис». В минувшем регулярном чемпионате он набирал 21,5 очка, 5,0 подбора, 4,4 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.

Все три ключевых игрока «Мемфиса» Джа Морэнт, Джарен Джексон и Бэйн теперь имеют долгосрочные контракты с клубом.

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11 комментариев

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Максим Новиков
Как то неадекватно перегревается рынок зарплат. Ну какая максималка Бейну? Он же не тянет на роль суперзвезды. Да даже на роль просто звезды тоже не тянет
+35
0
+35
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kolyan#15
Он крутой игрок, но это самострел же
+10
0
+10
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Misson
Ответ Максим Новиков
Как то неадекватно перегревается рынок зарплат. Ну какая максималка Бейну? Он же не тянет на роль суперзвезды. Да даже на роль просто звезды тоже не тянет
Согласен. 25 млн. - его реальная цена.
+9
0
+9
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Максим Макеев
слишком много ему дали
+7
0
+7
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Антон Нестеренко
Инфляция…
+3
0
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Misha_Sapunov
виггинс смотрит на это и грустит)
+3
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DENBO
Что происходит???? 207... БЭЙНУ! КАК??!?!
+3
0
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Kikir
он им игрушечным пистолетом что ли угрожал?
+3
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Kikir
Ответ Misha_Sapunov
виггинс смотрит на это и грустит)
Уиги не дорос еще до 33 лет, ГСВ после выписывают)
+3
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+3
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Потолковый Лампонюх™
Контракт Пула уже адекватным кажется когда смотришь какие контракты всякие Пелтли и Бэйны подписали...
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Потолковый Лампонюх™
Кстати Бэйн теперь будет получать только на 1 лям меньше чем Лука 😄
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