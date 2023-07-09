«Мемфис» официально объявил о продлении контракта с Десмондом Бэйном

« » официально объявил о долгосрочном продлении контракта с атакующим защитником (25 лет, 196 см). Условия сделки не разглашаются.

По информации СМИ, стороны подписали максимальное продление контракта на 5 лет и 207 миллионов долларов.

Все три свои сезона в НБА Бэйн провел за «Гризлис». В минувшем регулярном чемпионате он набирал 21,5 очка, 5,0 подбора, 4,4 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.

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