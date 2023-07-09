«Мемфис» официально объявил о продлении контракта с Десмондом Бэйном

Теги переходы Мемфис НБА Десмонд Бэйн Баскетбол

«Мемфис» официально объявил о долгосрочном продлении контракта с атакующим защитником Десмондом Бэйном (25 лет, 196 см). Условия сделки не разглашаются.

По информации СМИ, стороны подписали максимальное продление контракта на 5 лет и 207 миллионов долларов.

Все три свои сезона в НБА Бэйн провел за «Гризлис». В минувшем регулярном чемпионате он набирал 21,5 очка, 5,0 подбора, 4,4 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.

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1 комментарий

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kolyan#15
Вот кто на рынке , дал бы ему столько ?

Дайте 160 на 4 с опцией команды , да никто больше не дал бы.
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