«Зенит» отправился на сборы в Турцию, где пробудет до 11 сентября
Основной состав «Зенита» вылетел в турецкую Анталью, где продолжит подготовку к сезону-23/24.
В Турции сине-бело-голубые пробудут до 11 сентября, до этого времени команда успеет принять участие в традиционном предсезонном турнире Gloria Cup и провести товарищеский матч в Стамбуле против «Фенербахче».
Год назад «Зенит» также принимал участие в Gloria Cup, однако в этот раз сборы продлятся чуть дольше.
В Анталью петербургская команда вылетела в полном составе, за исключением Дениса Захарова и Бояна Дублевича. Российский защитник продолжает восстановление от травмы, которую получил в январе, а черногорский «большой» вместе со своей национальной сборной участвует в чемпионате мира.
Вместе с основой на сборы отправился форвард фарм-команды Павел Земский.
После возвращения из Турции «Зенит» сыграет 15-16 сентября в Кубке Кондрашина и Белова, а 22-24 сентября примет участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
Начало сезона для сине-бело-голубых запланировано на 2 октября.
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