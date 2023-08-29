«Зенит» отправился на сборы в Турцию, где пробудет до 11 сентября

Теги Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Основной состав «Зенита» вылетел в турецкую Анталью, где продолжит подготовку к сезону-23/24.

В Турции сине-бело-голубые пробудут до 11 сентября, до этого времени команда успеет принять участие в традиционном предсезонном турнире Gloria Cup и провести товарищеский матч в Стамбуле против «Фенербахче».

Год назад «Зенит» также принимал участие в Gloria Cup, однако в этот раз сборы продлятся чуть дольше. 

В Анталью петербургская команда вылетела в полном составе, за исключением Дениса Захарова и Бояна Дублевича. Российский защитник продолжает восстановление от травмы, которую получил в январе, а черногорский «большой» вместе со своей национальной сборной участвует в чемпионате мира.

Вместе с основой на сборы отправился форвард фарм-команды Павел Земский.

После возвращения из Турции «Зенит» сыграет 15-16 сентября в Кубке Кондрашина и Белова, а 22-24 сентября примет участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

Начало сезона для сине-бело-голубых запланировано на 2 октября.

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