Сборная Словении продолжила выступление на чемпионате мира победой над Грузией (88:67).

Разыгрывающий «Далласа» стал самым ценным игроком встречи, отметившись 34 очками, 10 подборами, 6 передачами и 3 перехватами.

За 32 минуты на паркете Дончич реализовал 9 из 20 с игры (3 из 9 из-за дуги) и 13 из 17 с линии.

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