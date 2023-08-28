34 очка и 10 передач Луки Дончича помогли Словении разобраться с Грузией

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Сборная Словении продолжила выступление на чемпионате мира победой над Грузией (88:67).

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал самым ценным игроком встречи, отметившись 34 очками, 10 подборами, 6 передачами и 3 перехватами.

За 32 минуты на паркете Дончич реализовал 9 из 20 с игры (3 из 9 из-за дуги) и 13 из 17 с линии.

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1 комментарий

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headmaster
Начало матча прям космическое от Дончича было
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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