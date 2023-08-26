Лука Дончич: «Нам нужно научиться сохранять спокойствие, особенно мне»

Теги сборная Словении сборная Венесуэлы Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич после победы над Венесуэлой (100:85) в стартовом матче чемпионата мира признался, что роль капитана накладывает на него больше ответственности.

«После назначения капитаном на мне лежит еще большая ответственность, я должен общаться с командой. Нам нужно научиться сохранять спокойствие, особенно мне, потому что я знаю, что парни последуют за мной.

Венесуэла блистала в первой четверти, они совершили несколько открытых бросков, но мы боролись до конца. Венесуэла, определенно, неплохая команда, и мы одержали важную победу», – сказал Дончич.

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