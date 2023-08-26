Лука Дончич: «Нам нужно научиться сохранять спокойствие, особенно мне»

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич после победы над Венесуэлой (100:85) в стартовом матче чемпионата мира признался, что роль капитана накладывает на него больше ответственности.

«После назначения капитаном на мне лежит еще большая ответственность, я должен общаться с командой. Нам нужно научиться сохранять спокойствие, особенно мне, потому что я знаю, что парни последуют за мной.

Венесуэла блистала в первой четверти, они совершили несколько открытых бросков, но мы боролись до конца. Венесуэла, определенно, неплохая команда, и мы одержали важную победу», – сказал Дончич.

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