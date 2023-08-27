Лука Дончич: «Я очень ценю поддержку японских болельщиков – они невероятные»

Теги сборная Словении Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Словении и «Далласа» Лука Дончич поблагодарил болельщиков на Окинаве, Япония, за теплый прием.

«Здесь здорово. Помню первую товарищескую игру, которую мы провели здесь, в Японии. Это была такая большая поддержка со стороны японских болельщиков.

Они невероятные, и здесь тоже, так что я очень ценю поддержку японских болельщиков», – сказал Дончич на пресс-конференции.

Словения начала чемпионат мира с победы над Венесуэлой со счетом 100:85.

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