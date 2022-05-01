Ламар Одом сделал татуировку с Кобе Брайантом после того, как тот несколько раз приходил к нему во сне

Бывший игрок НБА Ламар Одом сделал на шее татуировку с изображением легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта, который трагически погиб при крушении вертолета в январе 2020 года.

В интервью Page Six Одом рассказал, что почувствовал необходимость почтить память бывшего партнера по команде после того, как Кобе приснился ему на реалити-шоу Celebrity Big Brother.

«Это просто его лицо. Оно у меня на шее. Когда я был в доме CBB, я видел его во сне четыре или пять раз. Сны были очень яркими и легко запоминались, потому что он разговаривал со мной. Он просто оглянулся и сказал мне: «Ло, загробная жизнь не похожа на то, как ее представляют люди». И я проснулся.

Эти сны потрясли меня. Они могут означать, что он скучает по своим близким, по дочерям. Они могут означать, что он не довел свое дело до конца. Я проснулся под большим впечатлением», – рассказал Одом.

Ламар Одом перешел в бокс и выступает на ринге после сердечных приступов. Пытается искупить вину за наркотики и грехи из прошлой жизни

Последний раз «Лейкерс» брали чемпионство в 2010-м. Где сейчас та команда Кобе Брайанта