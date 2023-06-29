Эмил Райкович: «Давидовац был очень важной частью нашей системы в прошлом сезоне»

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Единая лига ВТБ Деян Давидовац Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович пожелал удачи сербскому форварду Деяну Давидовацу, который вернулся в «Црвену Звезду».

«Деян проявил себя настоящим профессионалом, парнем с отличным характером и очень важной частью нашей системы в прошлом сезоне.

Хочу поблагодарить его за выступления и преданность нашему клубу на протяжении всего сезона. Искренне желаю ему удачи в следующем испытании в его карьере», – сказал Райкович.

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