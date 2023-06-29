Эмил Райкович: «Давидовац был очень важной частью нашей системы в прошлом сезоне»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович пожелал удачи сербскому форварду , который вернулся в « ».

«Деян проявил себя настоящим профессионалом, парнем с отличным характером и очень важной частью нашей системы в прошлом сезоне.

Хочу поблагодарить его за выступления и преданность нашему клубу на протяжении всего сезона. Искренне желаю ему удачи в следующем испытании в его карьере», – сказал Райкович.

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