В понедельник мадридский «Реал» начнет готовиться к сезону.

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», российский защитник Егор Демин вызван на сборы.

«Какие-то игроки отсутствуют из-за чемпионата мира, но у «Реала» вообще такая практика – каждый год летом добавлять на предсезонную подготовку молодых игроков. Чтобы смотреть динамику их развития и после этого, возможно, кого-то больше подключать к команде, оценить возможности этих игроков против взрослых профессионалов. Это хорошая возможность, которую мне дает клуб, и я очень благодарен. Жду с нетерпением начала тренировочного процесса, накопил себе целую кучу вопросов для ветеранов и не только.

Постараюсь выложиться на все 100%, чтобы заработать минуты – сначала в предсезонных играх, а за счет этого заработать минуты уже где-то в сезоне», – сказал Демин.

В прошлом сезоне Демин дебютировал за основу в матче чемпионата Испании против «Уникахи», а затем вместе с командой «Реала» U18 выиграл юношескую .

Егор Демин рассказал о своем дебюте за «Реал Мадрид»