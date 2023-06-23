« » в день драфта выменял у «Сакраменто» свингмена Оливье-Максенса Проспела и «большого» .

20-летний Проспел был выбран «Кингз» под 24-м номером.

Техасский клуб забрал себе контракт Холмса (12,1 миллиона долларов на следующий сезон и опция игрока на 12,8 миллиона на сезон-24/25). Это удалось сделать благодаря обмену в «Оклахому» и получения «Мэверикс» торгового исключения на сумму 17 миллионов.

Калифорнийский клуб благодаря сделке располагает 30 миллионами долларов свободных денег в платежной ведомости.

Холмс в прошлом сезоне выпал из ротации « ».

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