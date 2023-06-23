«Даллас» выменял у «Сакраменто» Оильве-Максенса Проспела (24-й пик) и Ришона Холмса

Теги переходы Даллас Сакраменто НБА драфт НБА Давис Бертанс Ришон Холмс Баскетбол

«Даллас» в день драфта выменял у «Сакраменто» свингмена Оливье-Максенса Проспела и «большого» Ришона Холмса.

20-летний Проспел был выбран «Кингз» под 24-м номером. 

Техасский клуб забрал себе контракт Холмса (12,1 миллиона долларов на следующий сезон и опция игрока на 12,8 миллиона на сезон-24/25). Это удалось сделать благодаря обмену Дависа Бертанса в «Оклахому» и получения «Мэверикс» торгового исключения на сумму 17 миллионов.

Калифорнийский клуб благодаря сделке располагает 30 миллионами долларов свободных денег в платежной ведомости.

Холмс в прошлом сезоне выпал из ротации «Сакраменто».

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4 комментария

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gangstarr
Ришон может быть очень полезен на небольших минутах
+7
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+7
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Аркадий Байдерин
А что сакраменто получил?
0
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0
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Доктор Гонза
Ответ Аркадий Байдерин
А что сакраменто получил?
Видимо ничего - скинули контракт Холмса, приплатив молодым игроком.
0
0
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Pikachu Pikachu
Ответ Аркадий Байдерин
А что сакраменто получил?
Списал Холмса из платежки
0
0
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