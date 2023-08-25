Жорди Фернандес о Шэе Гилджес-Александере: «Этот парень станет MVP чемпионата мира»

Теги Жорди Фернандес сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес после крупной победы над сборной Франции заявил, что верит, что атакующий защитник Шэй Гилджес-Александер может стать самым ценным игроком турнира.

«Вы видите парня, который станет MVP чемпионата мира. Он продолжит играть так и дальше.

У меня было классное место, так что я мог просто сидеть и наблюдать со стороны.

Мне понравилось. В начале игры Шэй сделал хорошие броски. Они не залетали, но он не опускал руки.

Шэй подобрал больше всех мячей и имел соотношение шесть передач к одной потере. Он не только набирал очки, но и доминировал на паркете, защищаясь, завершая владение и не теряя мяч», – сказал Фернандес на послематчевой пресс-конференции.

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