Жорди Фернандес о Шэе Гилджес-Александере: «Этот парень станет MVP чемпионата мира»
Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес после крупной победы над сборной Франции заявил, что верит, что атакующий защитник Шэй Гилджес-Александер может стать самым ценным игроком турнира.
«Вы видите парня, который станет MVP чемпионата мира. Он продолжит играть так и дальше.
У меня было классное место, так что я мог просто сидеть и наблюдать со стороны.
Мне понравилось. В начале игры Шэй сделал хорошие броски. Они не залетали, но он не опускал руки.
Шэй подобрал больше всех мячей и имел соотношение шесть передач к одной потере. Он не только набирал очки, но и доминировал на паркете, защищаясь, завершая владение и не теряя мяч», – сказал Фернандес на послематчевой пресс-конференции.
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