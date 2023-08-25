Стефано Тонут о победе над Анголой: «В последних восьми матчах разные игроки вели коллектив за собой, и именно это делает нас настоящей командой»

Защитник сборной Италии и «Милана» после победы над Анголой (81:67) подвел итоги матча открытия чемпионата мира-2023.

«Это была напряженная игра до самого конца. Мы не стали недооценивать соперника. Принимаем результат, будем анализировать игру, чтобы подготовиться к воскресной встрече, она имеет большое значение.

Очень важно было не нервничать, особенно после неудачного начала. Мы держались как команда, все вместе. Это то, что помогло нам добиться успеха. В последних восьми матчах разные игроки вели коллектив за собой, и именно это делает нас настоящей командой. Эмоции могут сыграть плохую шутку, но мы на верном пути», – сказал Тонут.

За 27 минут на паркете защитник реализовал 5 из 8 с игры и 8 из 8 с линии, набрав 18 очков для своей команды. В воскресенье Италия встретится с Доминиканской Республикой.

Италия выиграла все 8 последних матчей команды, семь из которых пришлись на товарищеские встречи в рамках подготовки к турниру.

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