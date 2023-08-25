Порзингис оценил аллей-уп в исполнении игроков сборной Латвии. Он пропускает ЧМ-2023 из-за травмы

Игроки сборной Латвии Артурс Жагарс и организовали эффектный аллей-уп во время матча чемпионата мира-2023 против Ливана (98:72).

Момент оценил звездный игрок команды .

Баскетболист «Бостона» поддерживает товарищей со скамейки, он вынужден пропустить ЧМ-2023 из-за травмы.

Ваш компактный гид по баскетбольному ЧМ: США опять провалятся? А кто удивит? У Дончича есть шансы?