Порзингис оценил аллей-уп в исполнении игроков сборной Латвии. Он пропускает ЧМ-2023 из-за травмы
Игроки сборной Латвии Артурс Жагарс и Анжей Пасечник организовали эффектный аллей-уп во время матча чемпионата мира-2023 против Ливана (98:72).
Момент оценил звездный игрок команды Кристапс Порзингис.
Баскетболист «Бостона» поддерживает товарищей со скамейки, он вынужден пропустить ЧМ-2023 из-за травмы.
Ваш компактный гид по баскетбольному ЧМ: США опять провалятся? А кто удивит? У Дончича есть шансы?
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