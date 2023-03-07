Александер Секулич: «Весь сезон у нас с «Зенитом» складываются невероятно интересные игры»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич рад, что команда по ходу матча с « » отыграла отставание в 25 очков, но огорчен, что не удалось довести игру до победы (74:77).

«Не знаю, быть мне сейчас радостным, грустным, злым… Весь сезон у нас с «Зенитом» складываются невероятно интересные игры. И вот опять.

С одной стороны, команда сегодня показала отличный характер, совершив впечатляющий камбэк. С другой, успели к этому моменту довести ситуацию до такого огромного отрыва.

Отмечу соперника: Хави Паскуаль и «Зенит» сегодня оказались готовыми к нашей игре. В первую очередь, к стратегии, которую мы избрали в защите. Я ожидал большей агрессии от команды, количество ошибок было чересчур большим.

Из этой игры надо извлечь полезные моменты и исправить неудачные. Следующий матч — против «Пари НН» — будет для нас ключевым на данном этапе», – сказал Секулич.

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