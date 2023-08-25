Яннис Адетокумбо: «Для Греции я, возможно, значу больше, чем Джордан и Леброн для Штатов»

Звездный форвард « » заявил, что пользуется огромной популярностью в родной Греции.

«Если говорить о значимости и для Штатов, то у меня в Греции то же самое.

Возможно, я значу там даже больше», – заявил Адетокумбо.

Адетокумбо – 7-кратный участник Матча звезд. В 2021 году он привел «Бакс» к чемпионству в НБА.

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