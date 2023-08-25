Яннис Адетокумбо: «Для Греции я, возможно, значу больше, чем Джордан и Леброн для Штатов»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил, что пользуется огромной популярностью в родной Греции.

«Если говорить о значимости Джордана и Леброна для Штатов, то у меня в Греции то же самое.

Возможно, я значу там даже больше», – заявил Адетокумбо.

Адетокумбо – 7-кратный участник Матча звезд. В 2021 году он привел «Бакс» к чемпионству в НБА.

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10 комментариев

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Julius Nwosu
Чел, для сборной Греции были важны Галис (сделал сборную элитной в Европе)и Диамантидис, которые добывали золото для своей страны.
А ты пока не выиграл для Греции ничего.
Тебе просто повезло, что ты живёшь в эру интернета и ловишь "хайп".
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VKing24
Ну так и есть, у штатов этих звёзд хватает, а вот у Греков с этим куда хуже.
Жаль Янис не поедет, но ждём Олимпийские)
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xamer 9
Галис, Спанулис, Папалукас, Диамантидис - хоть это и прошлое баскетбола Греции, но эти парни добивались со своей командой результата. Яннис пока на международной арене не блещет. будет удивительно, если он в итоге станет лучшим баскетболистом Греции без регалий на международной арене.
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Владимир Катасонов
Так если Яннис это понимает, почему ради своей страны не поехал отстаивать ее честь на ЧМ ?
+3
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stalkers111
по влиянию Леброна с его БЛМ тебе никогда не сравниться.
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noke
Что-то мне подсказывает, что он сильно преувеличивает. Хотя я, конечно, не грек.
+1
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Skeleton64
Корона незаметно проросла
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mvp-24
Ага, также как и Кларксон для филиппин
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