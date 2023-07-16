Коди Миллер-Макинтайр близок к переходу в «Басконию»

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«Баскония» близка к подписанию разыгрывающего Коди Миллер-Макинтайра (29 лет, 191 см).

Об этом пишет испанское издание Encestando.

В минувшем сезоне Макинтайр выступал за турецкий «Газиантеп». В 28 матчах чемпионата Турции защитник набирал в среднем 15,4 очка, 5,9 передачи и 4,4 подбора.

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